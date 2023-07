Asraf Beno sufre un calvario para volver a la vida normal en la civilización

El novio de Isa Pantoja no acaba de adaptarse a la vida normal de antes de acudir a la isla y está intentando superar todos los desarreglos que sufre, tanto físico como mentales.

Asraf Beno ha fue uno de los grandes protagonistas de Supervivientes 2023 y uno de los que más juego dio hasta el final El novio de Isa Pantoja por fin pudo participar, después de haber hecho varios intentos anteriormente y no poder acudir por motivos de salud. Pese a que se quedó muy cerca del triunfo que se llevó Bosco Martínez Bordiú, Asraf está muy satisfecho de su actuación en Honduras y, sobre todo, por lo que ha aprendido de la vida.

Asraf responde preguntas 🗣️🔥



Habla de SV, su nueva música y de los estudios que va a retomar. #AsrafEsTendencia #Supervivientes2023 pic.twitter.com/HDQTs2zqWl — ᴍᴇɢ ᴛᴠ 📺 (@telediosa) July 11, 2023

Sin embargo, la vuelta a la vida real no está siendo tan fácil como podría parecer y Asraf está intentando superar varias secuelas a todos los niveles que no le están ayudando a disfrutar del todo. El modelo está preparando su boda con Isa Pantoja y sobre todo está centrado en recuperarse físicamente. "Acabo de salir de entrenar, pensaba entrenar muchísimo más pero no he podido hacer mucho porque estoy súper atrofiado. No consigo entrenar bien será porque los músculos han estado inactivos mucho tiempo pero seguiremos intentándolo y dándolo todo", ha contado en sus historias de Instagram.

Pero no solo eso, también se siente agobiado a la hora de comer. Si al principio contaba que estaba logrando controlar bastante la ansiedad por la comida, casi tres semanas después de la final de 'Supervivientes 2023' las cosas empiezan a complicarse para él. A pesar de ello se está manteniendo fuerte.

"Para mí es un esfuerzo increíble venir al supermercado y no coger comida basura. Pasar por los pasillos de las pizzas o los donuts y no coger nada de nada... Lo he conseguido y he salido victorioso del supermercado pero de verdad el impulso que tengo por coger esa comida es increíble, menos mal que me he resistido. Pero difícil es un rato", ha compartido.

Su físico está tocado

El novio de Isa Pantoja ha adelgazado más de 20 kilos durante su paso por Honduras y ahora su objetivo es recuperar musculatura pero no grasa. Además controlar la alimentación es clave para un mayor bienestar y evitar el temido efecto rebote.

Aunque Asraf ha afirmado que la mayor 'secuela' que le deja el programa de Telecinco es positiva, y es el aprendizaje vital, también ha tenido que vivir situaciones muy duras en Honduras que aún tiene que trabajar y superar. A nivel físico lo ha notado muchísimo.

"Me levanto sin energía, voy al gimnasio y no puedo hacer nada. Tengo agujetas si hago un ejercicio, rasguños por toda la piel de los corales, los erizos, los cuchillos...", ha explicado. Además, Asraf tampoco puede descansar bien. Le cuesta dormir en la cama.