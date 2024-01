Isabel Preysler y Carolina Molas dan la cara ante los rumores de sus hijos

Las madres de Tamara Falcó e Íñigo Onieva han salido al paso para hablar sobre los rumores que apuntan a una crisis dentro del matrimonio de ambos.

Parece que después de unos primeros meses de fantasía en el matrimonio de Tamara Falcó e Íñigo Onieva no todo es de color de rosa. La pareja podría haber protagonizado una disputa en un conocido restaurante de Madrid, una noticia que ha contado Pedro J. en su podcast 'En todas las salsas' y aunque esta no es la primera pelea matrimonial entre ambos, ya que Tamara desveló varias en "El Hormiguero", Pedro J. ha asegurado que esta vez no se han reconciliado.

"Me cuentan que supuestamente Tamara Falcó e Íñigo Onieva tuvieron una discusión en un restaurante del centro de Madrid, en la calle Jorge Juan, hace unos días" explicaba el periodista, asegurando que "no fue una discusión a gritos, porque ellos no discuten así. Pero estaban teniendo una discusión y salieron cada uno por un lado del restaurante. Él fue el primero en salir en un taxi y ella se quedó y luego salió del restaurante acompañada de dos amigas".

Esta noticia se acrecentó al ver la actitud de Tamara Falcó en el programa de "El Hormiguero" del jueves, en el cual no hizo ningún comentario sobre su marido y estuvo más callada de lo habitual. Aún así, la pareja cuenta con dos firmes defensoras que han salido al paso por ellos, sus madres Isabel Preysler y Carolina Molas.

Carolina Molas e Isabel Preysler niegan la crisis entre Tamara e Íñigo

La primera en hacerlo fue Carolina Molas, quien ha sido escueta pero tajante a la hora de hablar de los rumores de crisis entre su hijo y Tamara Falcó: "Para nada". Además, la suegra de Tamara Falcó aprovechó para pedirle a la prensa que no acudan a su casa para preguntarle esas cosas: "Por favor, aquí no, no vengáis a mi casa a preguntarme cosas, por favor".

Después le llegó el turno a Isabel Preysler, que aunque en un primer momento no quiso responder a las preguntas sobre la crisis entre su hija e Íñigo Onieva, finalmente sí habló sobre el tema, asegurando que "yo no veo ninguna discusión, están divinamente". Isabel Preysler también aprovechó para hablar sobre su hija Ana, de quien explicaba que está "muy bien, estupendamente, el embarazo le sienta divinamente".

Aunque Tamara Falcó e Íñigo Onieva no se ha pronunciado todavía sobre la discusión de la que habló Pedro J. hace unos días, ambos tienen unas férreas defensoras que aseguran que todo está genial entre ellos.