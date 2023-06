Los 2 acontecimientos familiares que marcaron la ruptura de Malú y Albert Rivera

Aunque su entorno filtró que están hartos de desmentir su separación la última puede ser la "buena" o la "mala", según se mire, porque no cesan los detalles cada vez más concretos...

No era la primera vez que surgía con fuerza el rumor de la separación de Albert Rivera y Malú y aunque se hablaba de la "definitiva" pronto salieron filtraciones de su entorno asegurando que estaban hartos de desmentir su ruptura una y otra vez desde que comenzó su relación hace cuatro años.

Sin embargo, a medida que pasan las horas parece que la cosa va más en serio. Si este fin de semana Fiesta daba por hecho que esta era la buena (o la mala, según se mire), este lunes El Programa de Ana Rosa iba un poco más lejos.

El periodista Luis Rollán ya confirmó en el programa de Emma García en Telecinco que Albert Rivera había abandonado la casa familiar pero que existía buena relación con Malú. Asimismo desmintió todos los rumores que decían que el exlíder de Ciudadanos lo estaba pasando mal o que estuviese enfrentado con la madre de su hija Lucía: "No ha habido terceras personas, no ha habido disputas, me hablan de un desgaste y hay buena sintonía entre ellos y con sus familias".

Malú y Albert Rivera, separados en una comida familiar y una comunión

Este lunes Antonio Rossi aportó nuevas informaciones asegurando que "en el último año se ha especulado mucho de la posible ruptura y las crisis, la única dificultad es que seguía viviendo en la casa... Sin embargo, la familia conoce la ruptura de la relación a mitad de febrero".

"Hay una reunión familiar en Cádiz que organiza la primera mujer de Paco de Lucía, Casilda, y ahí ya va Malú sin Albert, es uno de los primeros actos familiares en los que va sola", sentenció. Por no hablar del talle clave de la ruptura: "Luego está la comunión el 21 o 27 de mayo de una de sus primas en la que va sin él, ya es la confirmación absoluta al resto de la familia de que la relación estaba totalmente rota".



Eso sí, según Rossi "hasta que no saliera de la casa, nadie se atrevía realmente a contar nada porque él seguía viviendo ahí... es que podría ser una crisis más, pero hasta que no hubiera una confirmación". Marisa Martín Blázquez añadió que "hubo muchos desencuentros, las cosas no funcionaban, tenían formas de vida muy diferentes y me dicen que él estuvo intentando luchar hasta el último momento por salvar la relación... pero Malú tenía la decisión muy clara".

Detalles que en realidad no terminaban de cuadrar a la propia Ana Rosa Quintana y su propia experiencia en primera persona: "Pues yo los vi este verano, los vi como una pareja normal, con su niña monísima...".

Ante la duda, que Luis Rollán "que es amigo de Malú" lo haya dicho, no ayuda nada...