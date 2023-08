Rocío Carrasco, condenada, por impago de pensión a su hijo

Se lo anticipamos este miércoles en ESdiario: la hija 'de la más grande' ha sido sentenciada por la Justicia. El fallo, además, tiene consecuencias para quienes la apoyaron mesiánicamente.

Verano caluroso para los españoles e infernal para Rocio Carrasco Mohedano. No tiene vida o “coño” para tanto disgusto. Lo de “coño” lo utilaba ccon fuerza y “hembirmo” en su docuserie, film o cuento chino. Rocio Carrasco ha sido condenado por los Juzgados de lo Penal de Julian Camarillo de Madrid.

La hija de la más grande debe abonar cerca de 14 mil por impago de manutención a su descendiente menor. . El 28 de junio tuvo lugar el juicio. Rocio Carrasco no se presentó. Parece ser que no recibió la notificación judicial. Eso parece. Su abogado si estaba en los juzgados. David Flores Carrasco unos días antes del juicio retiraba la acusación particular. No quería ser parte en el juicio. Una cosa es el protagonista como particular y acusación y otra distinta es el interés público que representa el Ministerio Fiscal. El pasado 28 pero de julio tuvo lugar el jucio. Listo para sentecia. Y la decisión judijcial ha llegado. Un triunfo del letrado Javier García Fernández y su despacho de abogados.

ESdiario ha tenido acceso a la sentencia del Juzgado de lo Penal de Madrid Julián Camarillo. Ante esta sentencia cabe recurso a la Audiencia Provincial de Madrid. Mucho tienen que jugar los astros judiciales favor de la mujer de Fucsia para que se modifique la sentencia en instancia superior. Motivada, justificada y estudiada. Rocio Carrasco está condenada a pagar 13,200 euros a su hijo por impago de una obligación. Su hijo decidió vivir con su padre y dejar de compartir techo con su madre y el entonces novio de su madre. En 2016 se convertía en marido bajo pago de exlcusiva. La vida. Y chiringuitos de hamburesas “gourmet” aun sin abonar.

El segundo hijo de David Flores y Rocio Carraco era menor de edad. Y sin dependencia. Rocio Carrasco debía aportar a la economía y manutención de su hijo una cantidad. No era mucho. . Casi el mínimo con agravante. El mínimo es 180 euros. Fueron 200 euros siendo la hija de la más grande. Muy poco agravado. La mujer que fue lema, emblema y bandera de la España progresismo y del feminismo no sus pagos de mujer “bandera”. Pero mujer “con caja”. Que no cajera. Eso es ministradle. Muy cerca todo.

Ha llegado el momento, Rocio Carrasco que pague. A su hijo. Triste, cierto y real. Hace unos días, ESdiario coincidía con David Flores Carrasco en un lugar de Madrid. La verdad tiene un camino y la verguenza otro. Diferente, cierto y triste. La verdad de un menor que sufrió la consecuencias de una madre. Hoy delincuente en tanto que condenada.

El clan Sálvame

Las pensiones de manutención son temas penales aún siendo familia. De la jurisdicción civil a la penal al tratare de menores. Rocio Carrasco no se presentó. Finalmente tuvo que asistir y ahora está condenada. De nuevo ha llegado el momento. Y no del grupo musical. Del clan Sálvame.

Hoy es el día para que María Patiño, Carlota Corredera, Kiko Hernández y Laura FA y el jefe que desapareció Jorge Javier Vázquez si han entendido la sentencia o por el contrario deciden permanecer donde see tuvieron que posicionar aquel 21 de marzo de 2021 para permanecer en contra de su oficio y profesión. Aquella noche y entre tinieblas también fue fue siniestra, tenebrosa, y desastrosa. Rocío, contar la verdad para seguir viva . Ahora es el turno de pagar. Rocío, págame. Madre, págame. Mamá, págame.