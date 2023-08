La Justicia retrata a Rocío Carrasco con una condena por 'abandonar' a su hijo

La Audiencia Provincial de Madrid lo tiene muy caro y ha sentenciado a la hija de Rocío Jurado. Además del coste judicial, moral y éticamente deja bastante tocada a Rociíto.

Duro varapalo judicial a Rociíto, que además queda en muy mal lugar porque éticamente queda desacreditada para dar lecciones morales, ha sido condenada por desasistir a su hijo.

De esta forma, los jueces no parecen comprar, tal y como recoge Informalia, el relato de Rocío Carrasco y, de acuerdo con las sentencias, la mujer de Fidel Albiac no es víctima sino más bien verdugo: la que fuera estrella de Telecinco durante dos temporadas, por los 27 capítulos del docudrama en sobre su vida, ha sido condenada por el juez por no abonar la pensión de su hijo.

La primogénita de Rocío Jurado, que puede recurrir, tendrá que pagarle a David los 13.200 euros que le debe y además hacer frente a una multa de 900 euros más. La buena noticia es que se libra de entrar en la cárcel.

Rocía Carrasco ha sido condenada, que lleva un verano bastante nefasto en cuanto a sentencias judiciales, a una multa por no pagar durante 66 meses la pensión al hermano de Rocío Flores, fruto de su matrimonio con Antonio David. Rocío Carrasco es culpable, según adelantaba este martes el periodista Luis Rendueles.

Rocío Carrasco y su multa para no entrar en prisión

El juez Juan Antonio Toro, titular del número 23 de Lo Penal de Madrid, condena a Rocío Carrasco Mohedano como "autora responsable de un delito de impago de pensiones" a su hijo David Flores Carrasco. La sentencia del pasado 31 de julio puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid.

El magistrado considera probado que Rocío Carrasco no ha pagado a su hijo los 200 euros mensuales a los que está obligada desde enero de 2018 por una decisión del juzgado de Violencia contra la Mujer de Alcobendas.

El juez condena a Carrasco a pagar seis meses de multa a una cuota de cinco euros diarios (900 euros en total) y a indemnizar a su hijo con 13.200 euros más los intereses por todo el tiempo (66 mensualidades, cinco años y medio) que no le ha pagado la pensión.