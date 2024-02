Sonsoles Ónega pasma con los "melones" de Tamara Gorro y los huevos XL de Bertín

La presentadora de Antena 3 se está convirtiendo en una de las grandes bazas de Antena 3, buque insignia de la nueva era de la cadena, y sus salidas tienen mucho que ver con este asunto.

El culebrón infinito entre Gabriela Guillén y Bertín Osborne se ha convertido en tema de obligado análisis en todos los programas de corazón y crónica social y este martes volvió a tratarse en el plató de Y Ahora Sonsoles.

Fue al hilo de un comentario aparentemente inocente de una de las colaboradoras de Sonsoles Ónega que saltó la anécdota divertida de la jornada en el magacín de Antena 3. Y es que Tamara Gorro ante tanta tela que cortar no pudo por menos que exclamar: "Aquí tenemos unos melones abiertos...".

La salida de Sonsoles Ónega pilló por sorpresa a Tamara Gorro

Fue entonces cuando de manera totalmente imprevista y espontánea la presentadora le soltó entre bromas y veras un "melones los que tienes tu hoy" que en un primer momento dejó en shock a Gorro pero que rápidamente reaccionó subiendo la apuesta con un "como los huevos de Bertín, XL".

Los "melones" de TAMARA GORRO pic.twitter.com/zgbgaeCeI0 — TVMASPI (@sebas_maspons) February 7, 2024

No quedó ahí la cosa, porque la presentadora pidió a la influencer que se levantase para ver bien el look asegurando que venía "desmelonada". No obstante, Tamara Gorro se tomó muy bien las guasas asegurando que su buen dinero le había costado: "Me costó un dinero... hay que amortizarlo". Sin ahorrar detalles desveló hasta como cómo se había costeado la operación de aumento de pecho: "Con el dinero de Interviú lo pagué. Las puse y posé, porque con lo que tenía ni me llamaban".

Un momento de lo más irreverente e improvisado que descolocó a más de uno de los televidentes que estaban sintonizando Antena 3 este martes y que se saldó con una subida de espectadores (1.133.000 frente a 1.117.000 del lunes) pero una bajada de cuota de pantalla (13.1% frente a 13.3% del día anterior).