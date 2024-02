Sandra Barneda fulmina a Bertín Osborne y Gabriela Guillén: el tercero olvidado

El toma y daca interminable se ha saldado en su penúltimo asalto con la amenaza del cantante y presentador de desaparecer de la tele, pero hay alguien a quien nadie parece tener en cuenta.

A estas alturas de la telenovela entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén parece que el final está muy lejos de llegar y como medida drástica el cantante y presentador hasta habría amenazado con renunciar a la televisión.

Mientras tanto en las redacciones del corazón se sigue hablando de las supuestas transferencias que Osborne habría enviado a quien fuera su pareja y el asunto volvió a convertirse en tema central de la escaleta de Así es la Vida este lunes, convirtiéndose en protagonista indiscutible el gran olvidado de toda esta historia.

"Si fuera una cosa entre dos personas no habría problema, pero no son dos, son tres y hay un niño ahí que no tiene la culpa", decía Antonio Montero y la presentadora Sandra Barneda no dudaba en darle rápidamente la razón: "De lo que menos estamos hablando es de qué va a pasar con el niño".

Sandra Barneda lanza un duro mensaje tanto a Bertín Osborne como a Gabriela Guillén

"Estamos hablando de dinero, de cómo está uno, de otro... Pero el niño ¿Qué está pasando?", se preguntaba la presentadora indignada y dirigiéndose a cámara recordaba algo muy importante a la pareja que les dejaba a los pies de los caballos: "Los dos son responsables de que haya un menor en el mundo.

"Es que al final estoy de acuerdo porque al final, oye, son adultos, si se quieren pasar una transferencia o no pero ¿Qué pasa con el niño?", sentenció.