Cayetano Martínez de Irujo descoloca a Ana Rosa y el fantasma de Sálvame renace

En las últimas semanas un insistente runrún parece materializarse en los mentideros mediáticos a base de especulaciones y rumores que a más de uno pueden dejar boquiabierto.

Apenas un par de semanas después de su estreno, la llegada de Ana Rosa Quintana a las tardes de Telecinco sigue sin dar los frutos esperados en los audímetros. Lejos de recortar terreno a Antena 3 o de mejorar las cifras que hacía Sálvame antes de su cerrojazo definitivo el pasado mes de junio, el nuevo TardeAR no termina de levantar cabeza.

Este miércoles sin ir más lejos, con Cayetano Martínez de Irujo como invitado estelar, el magacín de tarde de Mediaset volvió a bajar anotando un 9.8% de share y 767.000 espectadores, por debajo de la barrera psicológica del 10% de cuota de pantalla y el peor registro desde que comenzó la andadura de TardeAR en la parrilla. A estas horas Y Ahora Sonsoles le daba a Antena 3 un 10.8%.

#TardeAR cae a su mínimo histórico en Telecinco firmando un 9.8% de share



El programa de Ana Rosa Quintana se queda en una baja media de 767.000 espectadores pic.twitter.com/Jnu3QR7A6t — telemagazine (@telemgzn) September 28, 2023

Resucita el fantasma de Sálvame por los registros de Ana Rosa Quintana

Con estas trazas el fantasma de Sálvame ha resucitado con fuerza y en los mentideros mediáticos cada vez son más los rumores y especulaciones que hablan de un posible regreso de un formato que antes de desaparecer tenía mejores registros que los han estado cosechando desde entonces todos sus sustitutos.

El sobrina de Ana Rosa Quintana dándole un zasca diciéndole que vaya semanita que lleva perdiendo JAJAJAJAJA #TardeAR pic.twitter.com/FTYWATvAvF — • TodoSalseO • (@TodoSalseos) September 27, 2023

Y eso que este miércoles Quintana logró Cayetano Martínez de Irujo se abriera en canal volviera a tocar todos los temas más polémicos de su existencia.

Recordando a su madre, la presentadora le ha preguntado cómo es el paso de ser hijo a ser padre de tu propia madre cuando esta se vio ya en una situación de vulnerabilidad. Cayetano explicó que ese cambio se produce cuando la Duquesa de Alba sufre la hidrocefalia y no quería realizarse una de las pruebas, fue entonces cuando él le dijo: "O te metes en el tubo o te meto yo".

La recordada Cayetana de Alba siempre fue una mujer libre y no llevó nunca bien que nadie le dijese lo que tenía que hacer, de hecho su hijo desveló que "mi hermano mayor siempre decía que había escuchado a mucha gente, pero que solo había escuchado a mi padre y a mí, bueno y al Papa y al Rey".

Cayetano Martínez de Irujo habla de Alfonso Díez y de sus hermanos

En este aspecto, el jinete recordó que cuando se enteró de su noviazgo con Alfonso Díez, se sorprendió: "Con Alfonso fue gracioso, le hice venir a Liria junto con mi hermano porque me dijo con ochenta y pico años que tenía novio, pero ¿cómo vas a tener novio?".

Ana Rosa le preguntaba por la relación con sus hermanos, en concreto con Eugenia Martínez de Irujo y él mismo desveló que "no" sigue igual porque "hemos pasado varias etapas y estoy pendiente de tener una conversación con ella para empezar de cero".

Lo que sí que quiso dejar claro es que su distanciamiento con Eugenia o por lo menos este último no se debe a la publicación de sus memorias, ya que "las memorias no la han leído ninguno" y "además es que no digo nada de ellos, es mi vida y no tengo que contar con ellos para hablar de mi vida".

"Eugenia a mí ya no me necesita, tiene su marido, tiene su vida, está feliz que es lo que siempre he querido", confesó recordando que "hasta que nació mi hija era mis ojos". Sin embargo, "desde que murió mi madre se ha unido con otros hermanos y ha prescindido de mí" y eso ha hecho que la relación entre ambos se debilite.

Cayetano Martínez de Irujo considera que ha superado todos sus problemas de infancia

Ahora, el hijo de la Duquesa de Alba está tranquilo porque considera que ha superado todos esos problemas de la infancia y además, durante todo este tiempo ha trabajado en su estabilidad emocional. El jinete explicó además que cuando murió su madre estuvo en un centro para tratar todos esos traumas: "Mi trauma era la soledad y la falta de atención".

Cayetano también habló de su salud y sus problemas intestinales, comentando que "la primera operación fue al morir mi madre" y la siguiente "fue al morir mi nana" por eso está convencido de que "lo somatizo todo" ya que "he tenido seis obstrucciones en cinco años".