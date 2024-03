Aitana es operada de urgencia en México pero su concierto no peligra

La cantante española se encontraba en México para uno de los conciertos de su gira internacional Alpha Tour cuando ha tenido que ser intervenida de urgencia.

La cantante Aitana, ha sufrido un pequeño susto durante su gira internacional Alpha Tour. La extriunfita, ha sido operada de emergencia antes de uno de los conciertos de su gira por México. Según desvelaba Aitana en sus redes sociales, el motivo de esta operación ha sido por una molesta en la boca que no le dejaba vivir con normalidad.

Esta no es la primera vez que la cantante afronta un problema relacionado con la boca, recordemos que en noviembre de 2023 durante su concierto en el Wizink Center de Madrid Aitana se golpeaba uno de sus dientes con el micrófono, lo que la obligó a parar el concierto: "Creo que me lo he roto... Estaba super rayada todo el tiempo pensando: '¿Será que me lo he roto mucho y están mirando como me falta un trozo de diente pensando, madre mía, esta chica?' Si no se nota está bien, seguimos". Este percance le obligó a pasar por el dentista para arreglarse el diente.

Ese mismo año, en septiembre, se partió el labio durante su concierto en el Palau Sant Jordi al darse un golpe con el micrófono. "Quiero deciros que me acabo de pegar una hostia contra el micrófono bastante fuerte y a lo mejor me he partido el labio, pero no pasa nada. Si de repente veis que se me hincha mucho, pues nada, ya voy viéndolo", le explicó a sus seguidores al interrumpir su actuación.

Una muela del juicio estropea la gira de Aitana en México

La operación que le han realizado de urgencia a Aitana ha sido por una muela del juicio."Ayer por la noche me operaron de la muela del juicio de urgencia", explicaba a sus seguidores en sus redes sociales tras la cirugía. Pero a pesar de la operación, la cantante dejaba claro que pretendía seguir adelante con el espectáculo: "Pero estoy lista para Monterrey. ¡Vamos! Con la cara hinchada, eso sí, pero todo en la vida no se puede".

Aitana para su canal de difusión:



“ayer me operación la muela del juicio de urgencia pero todo ready para monterrey (con la cara hinchada, eso sí, no se puede todo en esta vida)



me tendría que hacer canal de whats app no? luego soy un desastre con las redes es una realidad” pic.twitter.com/LAMsnM65XW — Aitanα Globαl (@AitanaGlobal) March 28, 2024

Además de explicarles los detalles a sus seguidores, la cantante compartió una fotografía en sus redes en la que mostraba orgullosa la muela del juicio que el médico le había extraído y que ella guardó en una cajita como recuerdo.