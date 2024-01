Los problemas de la presentadora de La Sexta con una app para ligar de famosos

A veces no es fácil o compatible ser un personaje conocido de la televisión con determinados avances para conocer gente o al amor de tu vida pero la periodista no se arrepiente de nada.

Puede que parezca increíble pero igual que los ricos también lloran a los guapos y famosos también les cuesta ligar y conocer gente nueva.

Vamos que no son solo los anónimos y gente común y corriente la que utiliza las aplicaciones para ligar como una herramienta más para conocer a otras personas y buscar el amor.

Tanto es así que este lunes Zapeando se hizo eco de una noticia que no deja de ser llamativa, puesto que se trata de uno de los iconos sexuales del cine durante décadas; ha sido Sharon Stone la que ha confesado haberse creado una cuenta de Tinder porque quiere enamorarse. Según la versión de la famosa actriz, ya tuvo la aplicación instalada en 2019, aunque sus citas no fueron muy exitosas entonces y espera tener más suerte ahora.

Al hilo de la curiosa noticia, la zapeadora Isabel Forner, siempre sincera y natural, no tuvo reparos en comentar que existe una aplicación de estas características para famosos y admitir que ella misma la tuvo una sola vez, aunque aclaró: "Me puse en el perfil solo amigos".

Isabel Forner y sus aventuras con un app para ligar de famosos

La periodista explicó a sus compañeros de mesa de La Sexta que la descargó durante un viaje a Milán porque quería conocer gente. "Quedé con un chico pero venía con todos sus amigos y yo estaba con amigas y me lo pasé súper bien, no me arrepiento nada", expresó. Eso sí, también confesó que el susodicho no era igual que en las fotos y le costó bastante reconocerle en la discoteca en la que quedaron.

Sin duda un asunto curioso del que no se escapan los famosos que generó bastante interés entre el respetable ya que este lunes el Zapeando de La Sexta comenzó la semana de la mejor manera posible, que no es otra que subiendo en los audímetros. De hecho, el programa de zapping de Atresmedia que presenta Dani Mateo cosechó un 7% de cuota de pantalla delante de 679.000 espectadores, ascendiendo a sus mejores cifras desde el pasado 2 de enero.