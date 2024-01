TVE pincha en hueso con la sexualidad del torero Mario Alcalde lejos del ruedo

A la nueva televisión pública bajo el mandato del Gobierno socialista no le interesan demasiado ni los toros ni los matadores... pero cuando se trata de su vida íntima la cosa cambia...



El matador de toros Mario Alcalde ha reconocido que es pansexual. Es el primer matador de toros en hablar alto y claro sobre sus gustos sexuales. El torero ya es más conocido por sus declaraciones sobre su vida privada que por las crónicas taurinas que hablan de su persona como torero. Mario Alcalde ha toreado poco. Muy poco. ESdiario ha preguntado por la trayectoria de este torero conocido por su sexualidad declarada y aseguran que no se le conocen sus grandes faenas. En los ruedos. Ha toreado 3 o 4 veces. Algunos compañeros aseguran que busca más la popularidad con sus declaraciones que otra cosa. Sin entrar a valorar sus preferencias en la cama.

La pansexualidad es la atracción sexual hacía cualquier individuo u objeto. Es decir, desde un hombre hasta un botijo. La gama de las posibilidades es infinita. Tanto como la imaginación. Alcalde ha encontrado un buena plataforma mediática para tal exposición. TVE le dedicaba este sábado en el programa D Corazón presentado por Jordi González una gran parte de sus contenidos. A la televisión pública socialista el mundo del toro no le interesa pero cuando hay que adoctrinar sobre asuntos de sexualidad ahí van ellos los primeros. Ya no importa que sea un matador de toros. En este caso, se saca el capote y se hacen muy taurinos.

En horario protegido para menores, TVE hizo apología de lo que tiene que ser. Normalizar lo que ellos consideran que tiene que convertirse en ordinario. Poco se detuvieron en la definición exacta de pansexualidad. Nada se habló de la atracción hacia objetos. Eso se pasó por alto. No interesaba. El contenido del programa intentó convencer al público que la libertad reside en eso. Hay que convencer a la sociedad de lo que unos pocos consideran que es lo correcto a la hora de elegir preferencias sexuales. Y patrocinado por la televisión que pagan todos los españoles.

La sangre no ha llegado al río porque la audiencia no acompaña. El programa (renovación del antiguo Corazón de Fin de Semana) se estrenaba hace 15 días por el director de contenidos de RTVE, José Pablo López. Todo parece indicar que será otro éxito de esta mente brillante de los medios de comunicación. Este pasado sábado obtuvo menos audiencia que la emisión anterior. Y este domingo hizo la audiencia más baja desde su estreno el pasado fin de semana del 20 y 21 de enero. El impacto del adoctrinamiento con lo que se ha contado de la pansexualidad no ha roto los audímetros.