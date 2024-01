Pilar Eyre tumba en TV3 los 3 últimos bulos sobre Felipe VI, Letizia y Leonor

En las últimas semanas los Reyes de España no saben con qué noticia escandalosa se van a desayunar ese día. La especialista en Casa Real asegura que en Zarzuela están muy preocupados.

Desde hace semanas parece que se abrió la veda en torno a los rumores sobre el matrimonio formado por los Reyes Felipe y Letizia, coincidiendo con la publicación del nuevo libro de Jaime Peñafiel, donde desenterró la figura de Jaime del Burgo y su relación con la Reina, algo que aderezó el susodicho con una serie de tuits en los que venía a insinuar algo más que una estrecha amistad con la que fuera su cuñada (cabe recordar que Del Burgo estuvo casado brevemente con Telma Ortiz).

Desde entonces no hay día en el que no surja algún bulo en los mentideros con mayor o menor verosimilitud. O al menos de bulo tildó la especialista en Casa Real Pilar Eyre los tres últimos que, a su juicio, intentan menoscabar fundamentalmente la imagen de Doña Letizia, pero también de su marido y su hija.

Tanto es así que este lunes Eyre hasta ironizaba con el "blue monday" con un post de lo más significativo: "Si hoy no os habéis levantado muy animados, figuraos cómo se levantan Felipe y Letizia cada día, "qué van a decir hoy de nosotros?".

Si hoy no os habéis levantado muy animados, figuraos cómo se levantan Felipe y Letizia cada día, “qué van a decir hoy de nosotros?” — Pilar Eyre (@pilareyre) January 16, 2024

Este miércoles, la también escritora se dejó caer por el Tot es Mou de TV3 para seguir ahondando en detalles y analizando el origen de todas estas especulaciones junto a Helena García Melero.

Y es que en apenas 48 horas han empezado a circular al menos tres rumores sobre los miembros de la Familia Real, que si Doña Leonor estaba borracha en los baños de una discoteca en Zaragoza, que si Don Felipe era homosexual o que si Doña Letizia era estéril (esto último en boca del propio Peñafiel).

Tal es el nivel de preocupación de La Zarzuela que, según Eyre, "no saben qué hacer. Tienen reuniones constantes. El matrimonio está débil. Si Zarzuela no la apoya Letizia está en una posición de debilidad. En Zarzuela están preocupados, no saben cómo reaccionar a Del Burgo, con demandas judiciales, salir Letizia a dar una entrevista, que hable en un acto...".

Eso sí, la versión que le llega a la periodista es que el único que les preocupa es Jaime del Burgo, ni siquiera la presunta borrachera de la Princesa de Asturias les inquieta: "Contestaron que con la que las está cayendo eso no les importa lo más mínimo. Es una tontería sin importancia". A todo esto, no hay ninguna prueba ni evidencia de que Doña Leonor estuviera ebria, aunque nadie duda de que salga de fiesta como cualquier joven de su edad.

Pilar Eyre (@pilareyre): "A la casa reial estan preocupadíssims, no saben que fer i Letícia està enfonsada"#TotEsMou3Cat pic.twitter.com/deaZQp2s3j — 3Cat (@som3cat) January 17, 2024

Respecto a los rumores de los que se hizo eco Rebeca Quintáns, Pilar Eyre negó que Don Felipe sea homosexual: "Hace muchos años que escribo sobre la monarquía, los conozco y no hay ninguna duda de que a Felipe le gustan las señoras. Como cuando decían que la mujer de Pedro Sánchez era un hombre. No es que no sea grave o leve, es que es falso. Que Felipe sea gay nunca se ha comprobado, le gustan las chicas y ningún amigo suyo sospecha de su homosexualidad. Rebeca Quintáns tendrá sus fuentes pero en este caso no estoy de acuerdo".

Bulos que corren desde hace años sobre los Reyes Felipe y Letizia "a ver si picamos"

Lo que sí tiene claro es que hay fuentes que intentan intoxicar sobre la intimidad de los Reyes: "Son bulos que corren hace años. Nos intoxican a los que escribimos para ver si picamos. El otro día me querían colar un bulo desde un teléfono falso y me colgó. Hay un grupo de personas que están moviendo esto, enviando vídeos, recopilando datos falsos... Son monárquicos próximos a Don Juan Carlos".