Anabel Pantoja rehace su vida: el protagonista es un conocido de su tía Isabel

Sólo eran rumores, pero Belén Esteban se encargó de hacerlo oficial. La influencer ya ha olvidado a Yulen Pereira y ha encontrado un nuevo amor.

Anabel Pantoja, después de los golpes que ha recibido en los últimos tiempos, encara el nuevo capítulo de su vida de una manera diferente. La sobrina de Isabel Pantoja quiere disfrutar de la vida y sus pequeñas cosas. Y lo hace de nuevo enamorada. Así lo confirmó Belén Esteban en el ‘Deluxe’. La de Paracuellos ha anunciado que su amiga le ha dado una nueva oportunidad al amor gracias a David, el fisioterapeuta cordobés de la tonadillera.

Se ha hablado largo y tendido en las últimas semanas de la posibilidad de que Anabel Pantoja haya rehecho su vida con David Rodríguez, el fisioterapeuta cordobés que Isabel Pantoja contrató para su gira por Estados Unidos. Y así ha sido. Belén Esteban se encargaba de confirmar la relación después de mostrarse cansada de escuchar tantos rumores sobre su amiga.

Omar Sánchez reacciona con la declaración más romántica a la nueva relación de Anabel Pantoja https://t.co/W5QTfDoTMj pic.twitter.com/YctWDnRpSj — Lecturas (@Lecturas) June 17, 2023

Aunque fueron varios los momentos en los que Belén dejó sorprendidos a todos sus compañeros durante el ‘Polideluxe’, hubo uno en concreto que nadie se esperaba: la confirmación de que Anabel Pantoja -su gordi- está saliendo con David Rodríguez, el famoso fisio que Isabel Pantoja contrató en su gira por Estados Unidos.

La colaboradora respondía un rotundo 'no' a la pregunta sobre si le constaba que Anabel se había liado con el fisio mientras estaba con Yulen y el polígrafo dictaminaba que decía la verdad... y entonces, Belén le comentaba a María Patiño: "Yo te soy sincera, te puedo jurar que ellos no tenían nada. Ahora mismo me dices qué cómo veo a Anabel y te digo que la veo feliz, ojalá la duré mucho".

"Ella no lo ha dicho, lo voy a decir yo. ¿Está con David? Sí, está con David. Ya está bien, tanta tontería", desvelaba la de Paracuellos, quien dejaba claro que la relación de la influencer con el fisioterapeuta comenzó después de su ruptura con Yulen Pereira.

Belén Esteban solo podía tener bonitas palabras para Anabel Pantoja y también confirmaba que estaba en uno de los mejores momentos de su vida pues estaba rodeada de gente que la quería. Asimismo, le mandaba un mensaje en clave que, en un primer momento, solo entendería la influencer: "Solo te deseo a Anabel que encuentres a esa persona que tú y yo sabemos".

Durante la estancia de la cantante en Estados Unidos, su sobrina y el fisioterapeuta pasaron mucho tiempo juntos. La que fuera colaboradora de Sálvame no dudó en subir varios vídeos a sus redes sociales en donde aparecía con él y ya se podía ver la buena química que había entre ambos.

Omar Sánchez zanja los rumores de crisis con Marina Ruiz tras conocerse la nueva ilusión de Anabel Pantoja https://t.co/4ry8ipWH0E — Revista SEMANA (@semana_revista) June 17, 2023

Esta noticia llega tan solo unas horas después de hacerse público que Anabel Pantoja y Omar Sánchez ya han firmado el divorcio. Era Marina Ruiz quien lo confirmaba, aunque reconocía que no sabía cómo se iban a repartir sus bienes. Ahora, la sobrina de Isabel Pantoja abre un nuevo capítulo de su vida y lo hace dándole una nueva oportunidad al amor.

Ahora todas las miradas están puestas en el último programa de Sálvame. El próximo viernes 23 de junio, coincidiendo con el segundo aniversario de la muerte de Mila Ximénez, el programa dirá adiós a sus espectadores tras 14 años en antena.

Mucho se está hablando sobre quien estará ese día y si aquellos rostros habituales del espacio, como Anabel Pantoja, estarán en él. Aunque habrá que esperar para conocer la respuesta, lo cierto es que en las últimas semanas la joven ha cargado duramente con el programa, algo que pone en duda su posible aparición.