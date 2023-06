Kiko Hernández y Fran Antón se casan en secreto para proteger la exclusiva

Un camarero infiltrado proporciona información exclusiva sobre el enlace, incluyendo detalles del atuendo de los novios y el menú del banquete en el Bingo Las Vegas.

Desde que se conoció la noticia de la boda entre Kiko Hernández y Fran Antón, el mundo del corazón investiga sobre todos los detalles de uno de los acontecimientos del año. Sin embargo, el presentador de 'Sálvame' y su pareja han conseguido que apenas trasciendan datos sobre el enlace.

El programa 'Fiesta' adelantaba este sábado que Kiko Hernández y Fran Antón habrían contraído matrimonio en un hotel de Melilla en la más absoluta intimidad para esquivar el aluvión de paparazzi que llevan días persiguiéndolos. Sabrina Moh, delegada del Gobierno en la ciudad autónoma, ha sido la encargada de oficializar el matrimonio.

Tenemos nuevos detalles de la supuesta boda de Kiko Hernández y Fran Antón



- Varios invitados comienzan a abandonar la Sala las Vegas a las 4 de la madrugada ⏰

Varios invitados comienzan a abandonar la Sala las Vegas a las 4 de la madrugada. Según una invitada, tanto Kiko Hernández como Fran Antón van vestidos prácticamente igual.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado la información, diversos programas de la cadena lo confirman y los detalles que han trascendido sobre esta celebración son cada vez más certeros.

A primera hora de la mañana del sábado, en la casa del colaborador había mucho movimiento: entrada y salida de furgones que se dirigían hasta la Sala del Bingo Las Vegas, donde se llevó a cabo la celebración; familiares en las inmediaciones y mucha, mucha, emoción.

Los familiares llegaban entorno a las 12:30 de la tarde al domicilio del colaborador para 'celebrar' la unión y, horas más tarde, acudieron al Bingo las Vegas para disfrutar de una fiesta que terminó sobre las 5 de la mañana.

En 'Fiesta' contaron que la cantante María Mendoza, exparticipante de 'Got Talent', fue la encargada de animar el enlace y también fueron capaces de dar el menú de la boda, gracias a la colaboración, supuestamente, de un camarero infiltrado.

Emma García, muy enfadada, estalla al sentirse vacilada con la supuesta boda de Kiko Hernández y Fran Antón

Fue Luis Rollán quien desveló lo que comieron los invitados: "Solomillo parmentier con salsa de nueces, lubina a la brasa y un gazpacho de cerezas y carabineros. De postre, tarta árabe". Un menú suculento que habrían degustado más de un centenar de invitados, ya que a las puertas del lugar donde se celebró la boda habrían llegado "más de 60 ó 70 coches".

La boda de Kiko Hernández y Fran Antón: lo que se sabe, lo que no y una acusación

La entrada y la salida de los familiares a la sala se produjo por la entrada lateral para evitar que los medios captasen sus rostros. Tanto es así que se pudo ver a una tía del actor abandonando la fiesta en el interior del coche.

Uno de los invitados a la boda desvelaba que los novios habían ido "de azul marino los dos" y confirmaban que no habían vestido chaqué: "chaqué no, traje normal y corriente". Aunque otro asistente bromeó con que Fran era solamente un invitado: "No, ese es un invitado. Mira, Kiko se ha casado con la chiquita que ganó Got Talent, no con el Fran".

Miguel Frigenti, colaborador de 'Sálvame' afirmó que "me consta que va a haber una segunda boda en Marbella por 70.000 euros. La luna de miel será en Marrakech".