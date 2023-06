La última gran fiesta de Mari Carmen y el especial viaje que no podrá realizar

La artista tristemente no podrá cumplir la promesa que hizo a su amiga Charo Reina sobre el próximo destino que visitarían juntas este otoño. Una ciudad extranjera que conocía muy bien.

María del Carmen Martínez-Villaseñor Barrasa, más conocida por Mari Carmen y sus muñecos deja pendiente un viaje a Las Vegas. Tierra que conoció muy bien cuando vivió allí. Era algo que tenía pendiente con la actriz y cantante Charo Reina. La promesa se la hicieron entre ellas el año pasado. Esta pendiente para este otoño. No pudo ser. Mari Carmen tenía ganas de vivir. Y vivía con ilusión. Su última gran fiesta tuvo lugar en Madrid en el chalet de su único hijo, Miguel Almazor a principios del mes de mayo. El pasado 4 de mayo fue el cumpleaños de la ventrílocua. El viaje no pudo ser. Su último cumpleaños sí.



Miguel Almazor se queda huérfano. Ha perdido a su padre Manuel Almazor y a su madre en este 2023. Miguel (41 años) ha sido el cerebro brillante y financiero que ha gestionado el patrimonio de su madre. Hombre discreto y que supo acrecentar todo el patrimonio de su madre. Todo estaba controlado. Miguel vive en Madrid con su pareja. No tiene hijos. Mari Carmen no estrenó el rol de abuela. Tenía 1 hijo y 4 niños: doña Rogelia, Daysi, Nícol y Rodolfo. Sus mejores “compañeros de viaje” en 60 años de profesión.





Mari Carmen decidió hace una década vivir en lugar cálido. Eligió Tenerife, en una de las mejores zonas de la isla acompañada de buenas vistas y una piscina en la puerta donde disfrutaba de su día a día. Era bañista. La última visita esperada fue el pasado fin de semana a su amigo José Manuel Parada.

El presentador estaba en la isla de enfrente, Gran Canaria, donde tuvo que acudir el presentador por temas profesionales. La agenda se le complicó a Parada y siempre le pesará que no pudo estar con su amiga en la recta final de su vida. No estaba previsto este desenlace. Ni ella contaba con tal posibilidad después de disfrutar de su 80 cumpleaños de la manera que lo hizo. A lo grande.