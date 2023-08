Monica Naranjo: horrorizada y vejada en pleno vuelo lo cuenta todo en su Twitter

La conocida cantante daba un concierto en plena gira y cogía un avión para trasladarse de Alicante a Barcelona. Jamás esperaba lo que le iba a ocurrir a bordo de un avión de Vueling.

Todo ocurría este domingo 13 de agosto. La popular cantante Mónica Naranjo actuaba con su Mimétika Tour el día anterior, sábado, en la localidad murciana de San Pedro del Pinatar. Después de pernoctar en Alicante, al día siguiente la cantante tenía que volar hasta Barcelona para cumplir con otros compromisos profesionales esta semana. Y en el vuelo, al parecer, sufrió un auténtico horror, al menos así lo cuenta en sus redes sociales.

"No sabía si poner este mensaje o no. Pero, después de la nefasta experiencia que he vivido en el vuelo Alicante - Barcelona de Vueling de hoy [por ayer], 13 de agosto, he creído necesario compartirlo porque nadie merece pasar por una situación como la de esta mañana", escribía en la noche del pasado domingo.

Mónica Naranjo y sus dos tuits

Era la primera parte de un tuit que ha compartido en dos partes. La segunda apuntaba directamente a la sobrecargo de vuelo de la citada compañía aérea:

"Grosería, trato vejatorio y poca profesionalidad por parte de la sobrecargo, quien no ha accedido a dar su nombre completo (se tapó su placa). Una situación horrorosa que me ha dejado atónita y con muy mal cuerpo. Una vergüenza", protestaba la intérprete sin aportar, o al menos de momento, más datos sobre la naturaleza de este incidente, que la ha dejado totalmente horrorizada, tal y como ha manifestado a sus seguidores de Twitter.

No sabía si poner este mensaje o no. Pero, después de la nefasta experiencia que he vivido en el vuelo ALC - BCN de las 12:50h., VY1305 de @vueling de hoy, 13 de agosto, he creído necesario compartirlo porque, nadie merece pasar por una situación como la de esta mañana. 1/2 — Mónica Naranjo (@monicanaranjo) August 13, 2023

Tal y como ha podido comprobar ESdiario, la compañía Vueling respondía, en el mismo hilo de Twitter, a Mónica Naranjo interesándose por lo que hubiese podido ocurrir:

"Buenas tardes Mónica, lamentamos leer lo que nos comentas. Por favor, pásanos todos los datos de tu reserva por mensaje privado y procederemos a atenderte. Un saludo y muchas gracias", decían desde la compañía aérea.

La cuenta de Twiiter de Naranjo cuenta con más de 832.000 seguidores y su post sobre el incidente tiene