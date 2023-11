Tita Cervera aclara cómo está su relación con su hijo Borja Thyssen

La Baronesa Thyssen ha hablado sobre la relación que mantiene con su hijo Borja Thyssen, con quien ha tenido varias idas y venidas a lo largo de los años.

Han sido muchos los años en que los rumores de una mala relación entre Tita Cervera y su hijo, Borja Thyssen afloraban. Y es que ese distanciamiento viene de largo, y ha provocado que madre e hijo tengan sus más y sus menos, pero fue hace unos meses, cuando la Baronesa participaba en el programa de Risto Mejido, "Chester", cuando esos rumores de una disputa entre madre e hijo volvieron a azotar con fuerza a la familia.

En dicho programa, la Baronesa confesaba al presentador de Cuatro lo mucho de menos que ha echado a su hijo: "Las personas que están a su lado tienen otra mentalidad, no son como Borja o como yo. Le he echado muchísimo de menos muchas veces, que me hubiera gustado que estuviera a mi lado cuando he sufrido mucho".

Tita ha sufrido mucho por su hijo Borja y no pierde la esperanza de mejorar su relación:

“A mi hijo lo quiero con locura, lo he echado muchísimo de menos. Hay muchísimas veces que me hubiera gustado que hubiera estado a mi lado, pero si la vida es así…” #ChesterTita pic.twitter.com/f5XavdlTXo — Viajando con Chester (@Chester_cuatro) January 24, 2023

Esas declaraciones, que Tita Cervera realizaba en enero de 2023, eran desmentidas meses después por el propio Borja Thyssen, que en su regreso a Madrid tras pasar la Semana Santa con su familia, aseguraba que "todo está tranquilo, y está bien".

Tita Cervera confirma su buena relación con Borja Thyssen

Después de la confirmación de Borja Thyssen de la buena relación que mantiene con su madre en la actualidad, hace algunos días la Baronesa Thyssen hacía lo propio ante los micrófonos de Europa Press y desmentía cualquier rumor sobre un distanciamiento con su hijo: "Todo bien, siempre, todo son habladurías". Además, Tita Cervera ha querido asegurar a la prensa que todas las personas de la familia se encontraban bien, incluido Borja: "Borja está divino, todos divinos, sus hijos también y todos".

Estas palabras llegan varios días después de que diversos medios se hicieran eco de una noticia que sobre la Baronesa y su hijo. Y es que según apuntan desde el medio 'Informalia', Tita Cervera habría hablado sobre el padre de sus hijas María del Carmen y Guadalupe Sabina, llegadas al mundo vía gestación subrogada, en su entrevista con Risto Mejide. Y aunque la Baronesa podría haber desvelado quien es el padre de ambas, esa parte de la entrevista fue eliminada y no se emitió el pasado mes de enero.

En aquel momento, esa decisión de Mediaset dejó a muchos intrigados, ya que el grupo de comunicación no dio más detalles, pero ahora se ha conocido que podría haber sido Borja Thyssen el encargado de impedir que esa parte de la entrevista se emitiera. El propio Borja habría contactado con el Defensor del Menor para poder borrar cualquier alusión a ese momento de la entrevista y a una posible respuesta de Tita a la pregunta que Risto le realizaba: "¿Es Borja el padre de tus hijas?".