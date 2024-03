Lío en Mediaset: Joaquín Prat veta en directo a Lequio por una grave acusación

Terelu Campos ha salido del hospital después de padecer un cuadro de neumonía. Su ingreso ha sido noticia pero lo que ha ocurrido dentro de la Clínica ha provocado un incidente en Telecinco.

Terelu Campos empañaba la participación de su hermana, Carmen Borrego, en Supervivientes 2024porque poco después de estrenarse el reality de Telecinco, tenía que ser ingresada de urgencia –como les hemos contado en ESdiario- en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz por una neumonía que se complicaba más de la cuenta y provocaba su ingreso hospitalario para estar más controlado. Un hecho que ocurrió el pasado sábado 9 de marzo y que no salió a la luz hasta dos días después.

Este pasado martes 12 de marzo, la hija de María Teresa Campos abandonaba la clínica por su propio pie y amablemente se paraba para contestar a las preguntas de los numerosos periodistas allí presentes que esperaban sus valoraciones: “Estoy mejor y me voy a casa a seguir recuperándome. Seguir el tratamiento, que es antibiótico fundamentalmente”.

“Me han hecho pruebas de todo. Es una neumonía en el lado izquierdo del pulmón”, ha continuado. Y aunque en su cara se ha notado el haber estado tres días internada en un hospital, parece que todo va de la mejor forma posible. Algo que ya fueron anunciando Alejandra Rubio y José Carlos Bernal las horas anteriores. “Está mucho mejor”, aseguró el marido de Carmen Borrego para la agencia Europa Press.

Pero la atención informativa sobre Terelu Campos saltaba en el plató de Vamos a Ver, el matinal de la primera cadena de Mediaset España que dirige Joaquín Prat. Todo por culpa del verbo incontenible de Alessandro Lequio que soltaba, sin previo aviso, una dura acusación contra la mayor de Las Campos: “Tenía muy buen aspecto, de ahí que salga y se fume un pitillo”, en relación a que ha sido pillada en el pasillo, “sin mascarilla, ni bata y con un pijama de raso azul”.

La pelea de Prat y Lequio

La gravísima acusación a Campos, dado que está castigada con multas de hasta 100.000 euros, provocaba una primera airada reacción de Prat: "¡¿Qué dices?! ¡Qué va! ¿Después de salir de una neumonía? ¡Que no, hombre, que no!”, decía el presentador, algo que provocaba la reacción de Alessandro Lequio: “Insisto en ello, como también en que vaya por los pasillos sin bata ni mascarilla, cuando sería lo recomendable si tienes neumonía”.

Cuando el asunto parecía zanjado, Joaquín Prat lanzaba un nuevo desmentido a su colaborador: “Me dicen que sí que es cierto que ha estado paseando por los pasillos en pijama, cosa normal, por otra parte. Así como que también es verdad que no llevaba mascarilla, algo que quiero recordarle a todos los espectadores no es obligatorio ya”.

“Me niegan que haya fumado al salir, por razones obvias. Eso es una auténtica barbaridad”, insistía Joaquín Prat aparentemente recibiendo indicaciones desde el pinganillo. Pero el conde televisivo, visiblemente molesto, lejos de arrugarse respondía al presentador y posiblemente a la dirección del programa: “Reafirmo todo lo que he contado. Me reafirmo en lo del pijama, la mascarilla y el tabaco. Me reafirmo”.

Los espectadores asistían atónitos al rifirrafe y fuentes próximas a Mediaset han asegurado a ESdiario que, al terminar el programa, Alessandro Lequio y Joaquín Prat han tenido sus más y sus menos en un momento de bastante tensión. También ha habido regañina de la dirección del programa a Lequio.