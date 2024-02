Lequio mete el "miedo en el cuerpo" a Carlos III con una amenaza "azul"

La noticia del cáncer que padece el rey inglés ha generado especulaciones a nivel internacional que han alcanzado cotas inimaginables. Y si no que le pregunten al italiano, que le echa humor

Poco después de que el Palacio de Buckingham confirmara que Carlos de Inglaterra padece cáncer a sus 75 años, este martes los programas de crónica social de la parrilla televisiva española se hicieron eco de la noticia y sus posibles consecuencias.

Fue el caso del Vamos a Ver de Joaquín Prat en Telecinco, donde Alessandro Lequio quiso rendir homenaje al monarca con un look de lo más británico.

Cabe señalar que, según ha trascendido, fue el propio Carlos III quien habría decidido dar a conocer la noticia para evitar cualquier tipo de especulación, aunque no se ha especificado cuál es el tipo de cáncer que sufre.

Sobre la posible visita del príncipe Harry, Lequio concluyó que "lo normal del hijo es que vaya a ver a su padre, pero tiene que estar machacándose con dos piedras porque entre la baja de su padre y la baja de su hermano, podría haber tenido un papel más que protagonista".

También quiso poner un toque de optimismo asegurando que "la edad del monarca juega a su favor, es los suficientemente mayor para que el tumor avance despacio y joven para soportar el tratamiento con fuerza".

El presentador Joaquín Prat aprovechó el momento para bromear con su colaborador: "Tú estas a favor del rey Carlos III, de ahí el motivo de que lleves unos pantalones con cuadros de príncipe de gales, ¿Te los has puesto precisamente en honor al rey?". Lequio no solo recogió el guante sino que hasta bromeó con su "sangre azul" y con la confirmación de que "opta" al trono británico por su vínculo con la casa real británica: "Sí, me lo he puesto en honor al rey Carlos III de Inglaterra, como muestra de solidaridad y apoyo. Además, soy el número 500 en la línea de sucesión", ironizó.