El Risto Mejide más romántico sorprende a Natalia Almarcha por su cumpleaños

El presentador ha mostrado su versión más romántica para felicitar a su novia por su 28 cumpleaños publicando una emotiva declaración de amor en sus redes sociales.

La relación de Risto Mejide y Natalia Almarcha atraviesa uno de sus mejores momentos tras varios meses repletos de contratiempos y crisis que derivaron en una ruptura sobre la que habló el presentador:"De cualquier ruptura sentimental, siempre habrá, como mínimo, dos versiones. La verdad, si es que existiera, sería la suma imperfecta de las dos. Yo jamás voy a dar públicamente mi versión del fin de una relación. Ni de ésta ni de ninguna. Y no porque me falten ganas, o razones muchas veces. Eso sería ir contra una persona que ha sido importante en mi vida. Una mujer a la que he querido, con la que he convivido y a la que he dado la bienvenida a mi vida. Una mujer que ha estado con mis hijos. Una mujer a la que he llamado amor".

Tras esa sonada ruptura, la pareja se reconciliaba semanas después y desde entonces su relación se ha ido fortaleciendo más y más, algo que ha querido demostrar el presentador en sus redes sociales con motivo de un día muy especial para la farmacéutica.

Risto Mejide saca su faceta más romántica

Con motivo del 28 cumpleaños de Natalia Almarcha, el presentador ha querido tener un bonito y romántico detalle con su pareja y ha compartido una romántica declaración de amor en sus redes sociales, un mensaje con el que ha demostrado lo enamorado que está de ella y lo unida que está la pareja: "Esta increíble mujer es todo nobleza, generosidad y bondad. Y hoy es el día perfecto para recordárselo. Feliz cumpleaños cariño". Un mensaje que compartía con su millón y medio de seguidores de Instagram y que iba acompañado de una imagen de ambos durante una escapada.

Además de esa bonita declaración de amor, Risto Mejide ha movido tierra y mar para hacerle un precioso regalo lleno de valor a la farmacéutica. Tal y como mostraba Natalia Almarcha en sus redes sociales, el presentador le había regalado un precioso ramo de rosas rojas, un regalo que le ha emocionado mucho: "Gracias por este regalazo. Me ha hecho muchísima ilusión".

Unos detalles que habrán convertido este día en uno de los más especiales y que habrán ayudado a la farmacéutica, que hace algunas semanas hizo una dura confesión en sus redes sociales ante las numerosas críticas que estaban apareciendo sobre su físico, explicando que había tenido que realizarse una dura operación: "Mamoplastia no, tengo una doble mastectomía".