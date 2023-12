La tercera parte de la traición de Ángel Cristo Jr. a su madre le sale cara

El hijo de la vedette ha regresado por tercera vez al programa "De viernes" para seguir hablando sobre lo que sucedió en su infancia y ha provocado que el enfado de su madre aumente.

Ángel Cristo Jr. ha regresado este viernes por tercera vez al programa "De viernes" de Telecinco para seguir hablando de las polémicas declaraciones que hizo sobre su madre en la entrevista que le realizaron desde ese mismo espacio. El hijo de Bárbara Rey ha vuelto a dejar en evidencia a su madre y además ha dedicado unas palabras al Rey Juan Carlos I.

Hay que recordar que, en el último programa, Ángel Cristo Jr. aseguraba haber sido partícipe del chantaje que su madre hizo contra el Rey Juan Carlos I en el año 1990, año en el que la vedette retomaba su relación con el monarca. Ángel fue el encargado de realizar unas fotografías comprometidas a la vedette y al monarca para hacer ese chantaje: "Tomamos la decisión de hacer las fotos y llegamos a la conclusión de que pedirá trabajo a cambio, no dinero. Se esconde una cámara en la habitación y en el comedor, conectado a un cable y a una cámara de vídeo. En la habitación enfocaba a la cama. La calidad de la imagen era mala, pero se podía distinguir lo que pasaba en la cama".

Después de esas declaraciones polémicas de la semana pasada, en esta ocasión Ángel Cristo Jr. se ha dirigido directamente al Rey Juan Carlos I, con quien se ha disculpado públicamente: "Me gustaría pedirle perdón al Rey Juan Carlos. Tanto a él como a su familia, el actual Rey. Porque, al final, todos somos víctimas y mi madre nos ha usado a todos. Lo siento mucho si le he causado dolor o algún problema, porque nunca ha sido mi intención. Siempre he actuado de buena fe, intentando ayudar a mi madre".

Bárbara Rey hizo un montaje "para joder" a María Teresa Campos

Otra de las polémicas declaraciones que hizo Ángel Cristo Jr. ayer sobre su madre ha señalado directamente a La Campos, especialmente a Carmen Borrego, de quien no entiende que defienda a Bárbara Rey: "A Carmen Borrego lo único que le tengo que decir es que está defendiendo a mi madre y ella se ríe muchas veces de la situación que tuvo con Bigote. Ella realmente, lo ha dicho muchas veces, lo hizo con un objetivo, que no creo que le guste a Carmen".

Y es que según afirma Ángel Cristo Jr.: "Mi madre hizo el montaje con Bigote Arrocet para joder a María Teresa Campos". Un motivo por el cual no entiende todas las críticas que ha recibido de la hija de la presentadora: "No entiendo cómo Carmen Borrego puede defender a mi madre".

Una amenaza de demanda sobrevuela a Ángel Cristo Jr.

Tras todas las polémicas declaraciones con las que Ángel Cristo Jr. ha puesto a su madre en el ojo del huracán, ahora es Bárbara Rey la que podría estar dispuesta a todo para ponerle fin. Aunque la vedette no se encuentra en su mejor momento y no verá el programa, Aurelio Manzano ha asegurado en "Fiesta" que Bárbara Rey "va a demandar a todas las personas que hayan utilizado la palabra chantaje como un hecho, porque habrá que probar delante de un juzgado quien hizo chantajes. Y cuidado no demande también a su hijo. Bárbara va a protegerse a ella, y a su hija, que lo está pasando extremadamente mal. Si en ese proceso tiene que caer su hijo, es lo que hay".