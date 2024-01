Mariah Carey y su insólita tradición de Nochevieja

Mariah Carey o la diva del brilli-brilli, a menudo tiene excentricidades sorprendentes, una de ellas en Nochevieja, te contamos más detalles en Esdiario

La canción, ‘All I was for Christmas is You’’ de Mariah Carey lanzada en 1994 se ha convertido en uno de los himnos navideños en todo el mundo, y le ha reportado a la cantante más de 60 millones de dólares en derechos de autor. Gracias a su abultado patrimonio Mariah Carey se puede permitir muchos caprichos….

Mariah Carey: una tradición deslumbrante en Nochevieja

Adora viajar, los vestidos de noche, (preferiblemente dos tallas menos) y sumergirse en el agua vestida con lentejuelas. Este año´continuó su tradición de bañarse vestida de gala para celebrar el año nuevo, desde Aspen, Colorado donde pasa unas vacaciones.

A través de los años, hemos sido testigos de estas singulares inmersiones, desde el mar en Capri hasta piscinas que celebran aniversarios musicales. Mariah Carey no solo encanta con su talento musical, sino que también nos invita a participar en sus festividades llenas de glamour y diversión familiar.

Su reciente separación de Bryan Tanaka no detuvo la celebración, demostrando que Mariah encuentra la dicha no solo en su deslumbrante carrera, sino también en los sencillos placeres de la vida.< Envuelta siempre en vestidos brillantes, joyas centelleantes y momentos de diversión, Mariah Carey nos recuerda que la vida está llena de alegría, incluso en las transiciones y cambio

La reconocida diva Mariah Carey, famosa por su estilo único y extravagante, nos sorprendió una vez más en la víspera de Año Nuevo. A través de un video compartido en su cuenta de Instagram el 31 de diciembre, la artista de 54 años nos invitó a presenciar su peculiar tradición.

Ataviada con un deslumbrante vestido rojo cubierto de lentejuelas, Mariah se sumergió con elegancia en un jacuzzi, rodeada de copos de nieve esponjosos que caían a su alrededor.

El vestido, con mangas largas y una abertura hasta el muslo, resaltaba su estilo festivo. Antes de sumergirse, la artista se despojó de unas pantuflas , luciendo un impresionante collar de cadena con incrustaciones de diamantes y recogiendo su cabello en un elegante moño alto. Estas imágenes capturan la celebración del fin de 2023 y las festividades en el majestuoso Aspen, Colorado.

Deseos para un Nuevo Año radiante

En su publicación, Mariah compartió sus mejores deseos para el año nuevo, escribiendo: "¡Deseándonos a todos un feliz año nuevo saludable, pacífico y feliz!" El video, que cuenta con 13,1 millones de seguidores en la plataforma, generó entusiasmo en los comentarios.

Los admiradores elogiaron la audacia y el estilo único de Mariah, destacando la manera en que solo ella puede llevar a cabo este tipo de momentos glamorosos. La reina de la música pop recibió elogios efusivos, con expresiones de amor y admiración de sus seguidores en Instagram.

La Tradición Peculiar de Mariah

No es la primera vez que Mariah Carey nos sorprende con su tradición de sumergirse en cuerpos de agua con vestidos deslumbrantes. Esta vez, el vestido rojo brillante se une a la lista que incluye un memorable episodio en julio de 2022, cuando se aventuró a nadar en el mar de Capri con un elegante vestido negro. Estas extravagantes inmersiones forman parte de la personalidad única de Mariah, haciendo declaraciones de estilo que solo ella puede lograr.

Bañarse Vestida de noche: Un Rito para Atraer la Suerte

Mariah Carey ha repetido su peculiar acción en diversas ocasiones, como en la celebración del 17 aniversario de su álbum "The Emancipation of Mimi", lanzado por primera vez el 12 de abril de 2005. En este evento, Mariah lució un ceñido vestido de lentejuelas naranja mientras se sumergía por completo en una piscina.

La artista, radiante con su vestido estilo halter de lentejuelas naranja, complementado con pulseras de diamantes, compartió el momento a través de un video de 20 minutos en Instagram con la leyenda "¡IG Live! Celebrando la emancipación de Mimi y Big Energy Remix con el lambily". En un tierno momento, su hija Monroe se unió a la escena, saliendo en pijama para acompañar a su madre junto a la piscina.

En otra publicación, Mariah se mostró disfrutando de una noche de fogata con su novio Bryan Tanaka y sus gemelos Monroe y Marruecos. En imágenes que transmiten calidez y alegría, la cantante de 53 años compartió momentos entrañables con sus seres queridos, demostrando que, más allá de su glamoroso estilo, también valora la sencillez de la vida en familia.

En resumen, Mariah Carey, la diva indiscutible de la música pop, nos deleita cada Año Nuevo con una tradición tan inusual como deslumbrante: sumergirse con vestidos espectaculares.

Este año, su jacuzzi en Aspen fue testigo de su elegante inmersión, envuelta en un vestido rojo lleno de lentejuelas y rodeada de la mágica nevada. Sus deseos sinceros para un año nuevo saludable y feliz resuenan con sus millones de seguidores en Instagram, quienes no dudan en elogiar su estilo y personalidad única. Si te ha gustado el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.