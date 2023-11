La trampa de GH VIP con Caniggia y Gustavo Guillermo desata rumores sobre Avilés

Si había no poco misterio en torno a la expulsión disciplinaria de uno de los favoritos para ganar esta edición del reality, la explicaciones de Marta Flich no hicieron sino empeorarlo todo.

Después de mucho misterio con la fulminante expulsión disciplinaria de GH VIP de Alex Caniggia y Gustavo Guillermo trascendieron los motivos en la Gala de los jueves y con ambos en plató. No obstante el misterio siguió estando presente, más que nada porque Telecinco prometió mostrar las imágenes del incidente que supuso tan drástica expulsión pero luego no lo hizo alegando que eran muy desagradables ("no son edificantes", "no son buen ejemplo para la audiencia") y levantando ampollas (y no pocas sospechas) entre la audiencia.

Tan solo unas horas después de que ambos concursantes fueran expulsados de la casa de Gran Hermano VIP por su comportamiento inadmisible, la organización explicó los motivos. Una vez más parece ser que fue José Antonio Avilés el detonante de una discusión que provocó que él y Álex se enzarzaran en una nueva pelea en la que Gustavo... entró para separar.

Como ya había sucedido en ediciones anteriores, la organización de Gran Hermano no permitió ninguna discusión subida de tono y por ello decidió que Álex y Gustavo (que terminó enfrentándose a su compañero por sacar de la pelea a Avilés) resultaran expulsados disciplinariamente en una edición que no deja de causar bajas.

Marta Flich: "Gustavo y Álex forcejearon y los compañeros le tuvieron que separar. Cruzaron una línea roja que Gran Hermano no puede permitir. No vamos a poner las imágenes porque no son un buen ejemplo ni para la audiencia ni para ellos"

"¿A mí que he ido a separar? ¿A mí que soy el tío más tranquilo?" confesó entre lágrimas Gustavo minutos después de conocer su expulsión en el confesionario.

Sin lugar a dudas la mayor sorpresa le esperaba a Gustavo en su regreso a casa y es que, cómo él mismo explicó en el plató de Marta Flich, terminó pidiendo ayuda a la Guardia Civil para poder entrar en su casa. A altas horas de la madrugada y en pijama, el que fuera chofer de María Teresa Campos volvía a su casa de la que no tenía llaves para entrar. Tras varios intentos, Gustavo se veía obligado a recurrir a la Benemérita para que fueran ellos los que le llevaran hasta la casa de su novia Ainhoa con la que se reencontró con un fuerte abrazo. Sin lugar a dudas una anécdota de lo más variopinta como broche final a un concurso por el que ha pasado mostrando su perfil más tranquilo.

Polémicas palabras de Marta Flich para justificar la no expulsión de Avilés

Claro que para sorpresa la de los espectadores, que no solo no vieron las imágenes del enfrentamiento como se había prometido sino que después de asistir a las explicaciones en plató no entendieron (como bien argumentó Caniggia) por qué Avilés no estaba también expulsado. La respuesta de Marta Flich no hizo sino empeorar las cosas: "Porque Avilés solo habla". No fueron pocos los internautas que vieron detrás de esto una justificación al maltrato psicológico frente al físico y no menos menos los que creen que Avilés está protegido de alguna manera por la organización.

Marta Flich se ha cubierto de gloria definitivamente justificando a Avilés con "Avilés sólo habla"... EL MALTRATO VERBAL HAY VECES QUE HACE MUCHO MÁS DAÑO QUE EL MALTRATO FÍSICO

DIOOOOS LOS APLAUSOS Y LA CARA DE AVILÉS



ME COOOOOORROOOOOOO #GHVIPGala8 #SINALEXNOHAYGH pic.twitter.com/0X1wViTh8b — • TodoSalseO • 🧡 (@TodoSalseos) November 3, 2023

Él mismo ha dejado caer dentro de la casa en más de una ocasión que no podrían expulsarle antes de tres semanas dando a entender que habría llegado a algún tipo de acuerdo con la organización, o eso ven sus detractores en redes. Ahora que está nominado junto con Michael, Laura Bozzo y Carmen Alcayde se verá si son ciertas las sospechas o no. Los abucheos que se oyeron durante toda la noche dejan claro que con el apoyo del público no cuenta ¿contará con el respaldo de la organización?

Marta Castro confirma que el movimiento de Avilés terminó perjudicándole

De momento, la que ha comprobado en sus propias carnes las "artes" de José Antonio Avilés ha sido Marta Castro, expulsada este jueves ni más ni menos que con el 73% de los votos después de que la semana pasada el colaborador de Fiesta decidiera salvarse a sí mismo de la lista de nominados metiendo a Javier Fernández. La propia Marta sospechó que ese movimiento de Avilés la condenaba a la expulsión por más que José Antonio se pasó toda la semana argumentando su "jugada maestra" y convenciéndola de que se salvaría.