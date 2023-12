Ni Felipe ni Letizia: el regalo del millón de euros marca el cumpleaños de Elena

La Infanta Elena ha celebrado su fiesta de cumpleaños en Madrid con toda su familia, algo que no ocurría desde hace años. Su hermano y su cuñada han acudido pero se ha hablado de otra cosa.

No estaba en las quinielas, a última hora se hablaba de que su hermano, el Rey Felipe, podría acercarse para celebrar con la Infanta Elena su 60 cumpleaños. Pero finalmente Felipe VI sí ha acudido y lo ha hecho con la Reina Letizia, para sorpresa y agradecimiento de todos. No ha faltado prácticamente nadie. Toda la familia, casi al completo, no se han querido perder fecha tan señalada.

Al restaurante Pabú, situado en la madrileña calle Panamá, han acudido todos: Fuentes próximas a la familia han asegurado a ESdiario que la Infanta se ha emocionado con tan especial acogida por parte de su hermano, pero verdaderamente ilusionada ha sido poder compartir este señalado día con su padre, el Rey Emérito Juan Carlos I.

La Familia Real y la familia del Rey se han volcado en la celebración para “demostrarle a Doña Elena su cariño y su agradecimiento por tantos años de entrega y dedicación a la familia y a la Corona”. Es la primera vez, desde el pasado mes de enero en el funeral de Constantino de Grecia, que no veíamos a los Reyes con los Eméritos y con ambas Infantas.

La lista de invitados ha tenido casi pleno, tan sólo han faltado la Infanta Sofía (que todavía tiene clase en Gales) y la Princesa Leonor, que está en días de instrucción en la Academia General Militar de Zaragoza. Sí han disfrutado del almuerzo festivo la Reina Sofía, Irene, Pablo o Juan Valentín Urdangarin, Victoria Federica y Felipe Juan Froilán de Marichalar, los hijos de la cumpleañera.

Tampoco se ha perdido esta celebración la princesa Irene de Grecia. También asistía la Infanta Margarita, acompañada de su marido Carlos Zurita, que la ha acercado hasta la entrada del restaurante en silla de ruedas, y su hija María Zurita. Algo más tarde ha llegado Simoneta Gómez-Acebo, hija de la fallecida Infanta Pilar.

El supuesto regalo millonario

Pero si algo se ha comentado, no sabemos si en el selecto salón dónde han comido, ha sido el supuesto regalo del padre de la cumpleañera, la ya sexagenaria Elena. Don Juan Carlos habría así regalado un caballo de casi un millón de euros. Sí, un purasangre excelente de 800.000 euros. El regalo del Emérito más lujoso y especial para su hija, que es una aficionada a la hípica y practicante de ese deporte en competiciones internacionales, fundamentalmente de salto.

Además de buena amazona en varias disciplinas hípicas, Elena de Borbón es criadora equina y cuenta con una caballeriza. A Algunos de sus caballos les ha llegado a sellar sus iniciales EB (Elena de Borbón).