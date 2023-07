Nuevo lío en Telecinco: el trío de Supervivientes entre Adara, Artùr y Bosco

La edición de 2023 del reality de la isla hondureña ha llegado al final tras la gala del jueves y el debate de este domingo. Pero como ocurre a veces en estos casos hay "resaca" en Mediaset.

Lo cuenta la web de Telecinco, el pasado jueves, en la gran final de Supervivientes, Adara Molinero y Bosco dieron la sorpresa al darse un beso que nadie esperaba, confirmando así que algo había pasado entre ellos. En el último debate, Ion Aramendi ha recordado lo ocurrido con ellos.

Adara ha explicado qué es lo que le ha conquistado de Bosco y aquello que ha conseguido que cambiara su opinión sobre él: "Su cambio físico, es muy caballeroso, siempre está pendiente de mí, siempre me quiere ayudar...". Y, mientras ella hablaba sobre él, alguien se percataba de un pequeño detalle: "Uy, cómo duda Artùr, eh...".

La propia web de Mediaset se hace eco del pequeño lío protagonizado por el trío de concursantes:

Ha sido entonces cuando Ion ha preguntado al ucraniano por su opinión: "Adara cambió cuando estuvo nominada conmigo, no antes. Siempre ha hablado mal de Bosco y Bosco siempre ha nominado a Adara", ha comenzado. "Huele a celitos", ha reaccionado Adara. "Siempre ha hablado mal de Bosco, lo sabe él, hay que mojarse, brother", ha insistido dirigiéndose directamente al sobrino de Pocholo.

Artùr y Adara

"Yo me tiro de cabeza a la piscina, si quieres. Pero la verdad es que Adara y yo empezamos con baches, pero un camino plano nunca mola, mola más con baches, ¿no?", ha respondido el ganador de la edición.

Pero Artùr se ha mantenido: "Yo pienso que tres meses y pico dice una cosa y que, de repente, cuando está nominada conmigo, él se salva y al día siguiente se acuesta con él... Me parece algo... No me duele, pero es un poco raro".

Y, aunque él trataba de continuar con su discurso, Bosco optaba por poner punto y final a la polémica rompiendo el hielo con un cómico momento: "Si me estabas manipulando... Lo has conseguido", le decía a Adara antes de darle un beso en la mejilla que terminaba convirtiéndose en un nuevo beso en la boca en pleno directo y ante todos los presentes.