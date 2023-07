Una amiga de Supervivientes logra la bomba de la novia de Bertín: arde Telecinco

Gabriela Guillén está en el foco mediático desde que trascendió gracias a la revista Lecturas que está esperando un hijo de Bertín Osborne y aunque este miércoles aseguraba que quería permanecer en silencio, parece que se lo pensó mejor y prefirió romper su silencio.

Lo más curioso es que lo hizo en Así es la Vida de Telecinco, la competencia de Y Ahora Sonsoles donde un día antes hizo lo propio Osborne junto a su exmujer Fabiola Martínez, colaboradora habitual del magacín de Sonsoles Ónega en Antena 3.

La fisioterapeuta habló para el programa de Sandra Barneda en Mediaset (grupo para el que trabaja Bertín) debido a su amistad con Raquel Arias (concursante de Supervivientes 2023 y colaboradora de Así es la Vida) y lo hizo sin pelos en la lengua y mejorando las cifras del formato: 9.2% de share y 785.000 espectadores (sus mejores datos desde el lunes).

Raquel Arias y Gabriela Guillén, amigas desde hace tiempo

"Quizás en estos momentos no me siento acompañada", señaló Gabriela, que entiende que "las circunstancias son las que son y hay que aceptarlas y asimilarlo de la mejor manera"... dejando claro que "lo más importante ahora mismo es mi hijo" por lo que "quiero estar tranquila y no tener ningún problema con él ni con su entorno".

Al parecer, la amiga especial de Bertín no confía en nadie y rompió su silencio con Arias porque son amigas desde hace tiempo. A ella le confesó cómo supo que estaba embarazada: se notaba indispuesta y coincidía con que no le bajaba el periodo entonces decidió hacerse una prueba y fue cuando se enteró. "No me lo creía, al día siguiente fue al ginecólogo y ahí me lo confirmó". Un momento en el que "la sensación no fue bonita, pero por la sorpresa que nos dio".

Una vez confirmado, Gabriela no se lo pensó y "cogí el teléfono y se lo dije. Él me empezó a contar cosas que estaba haciendo y le dije "gordo, que estoy embarazada". Se quedó en silencio. No recuerdo lo que me dijo, fueron tantas emociones, no lo recuerdo. Él se vino a Madrid esa semana". Y es que el cantante "ha estado pendiente" pero también "ha sido muy duro" porque no están en el mismo momento: "Al fin y al cabo él tiene la edad que tiene y yo 37 años, yo puedo ser madre perfectamente y entiendo que ya su trayectoria había finalizado".

Por eso, entiende la reacción que tuvo este miércoles Osborne y "no le juzgo, las cosas pasan y ha pasado de esta manera" por lo que "tenemos que ser consecuentes con muchos actos por más que al principio no hayamos reaccionado".

Gabriela Guillén y Bertín Osborne: una relación sin "etiquetas"

La fisioterapeuta también confirmó que se conocieron a raíz de una sesión de fotografías para una marca de ropa y calificó su relación como "algo muy bonito porque ninguno de los dos teníamos la visión de tener una pareja. No hemos puesto una etiqueta a nuestra relación porque estábamos muy a gusto y no teníamos porqué. Nos íbamos conociendo y cada vez iban mejor las cosas, yo en ningún momento le presioné ni yo me sentí presionada".

Gabriela Guillén habló para el programa "Así es la vida".

Una relación de lo más estrecha ya que Gabriela aclaró que "en muchas ocasiones hemos estado en la finca con sus amigos, sus primos, sus hijos y por eso no me he sentido excluida de su entorno, conozco a sus hermanas incluso, son fantásticas", pero también ha desvelado que "no quiero meter a la familia de él porque no corresponde, pero sí les conozco. Los hijos son encantadores, sus primos... no tengo ninguna queja, me he sentido muy cómoda".

En cuanto a las criticadas declaraciones de Bertín Osborne, matizó que "dice las cosas sin pensarlas. Yo creo que ha sido un poco presionado y como es un poco bruto a veces, a mí me extrañó y me enfadé" pero después "pensé las cosas y creo que lo ha dicho en caliente y no ha pensado las cosas".