El Sálvame de Netflix se tambalea: Guerra de colaboradores

Según ha podido conocer ESdirio, los colaboradores del extinto magacín de Telecinco no estarían conformes con las condiciones del despido de su empresa La Fábrica de la Tele.

La nueva aventura de La Fábrica de la Tele con su producto estrella Sálvame para la plataforma televisiva Netflix está en el aire. Un nuevo revés para la productora. Los colaboradores se han puesto en pie de guerra. Y amenazan con no viajar a finales de julio a Miami donde iba a tener lugar la grabación del nuevo Sálvame para esta televisión de pago.

Según ha podido conocer ESdirio este jueves, los colaboradores del extinto magacín de Telecinco no estarían conformes con las condiciones del despido de su empresa La Fábrica de la Tele. 20 días por año trabajado es el ofrecimiento que le hacen a los colaboradores por parte de la empresa. No están de acuerdo. Así se lo han hecho saber y están dispuestos a no grabar el Sálvame de Netflix si no se llega a otra negociación.

Los colaboradores son conocedores que con el resto de la plantilla se ha llegado a 30 días por año trabajado para su despido. El punto medio más un plus entre el despido colectivo y el despido improcedente. La empresa ha actuado con ética laboral progresista. La decisión está tomada.

Los colaboradores amenazan con que se modifica el número de días de indeminzación o a Miami se va la cúpula. O su prima “Mari Carmen”. Expresión que hizo popular Belén Esteban. Una de las damnificadas en esta nueva situación. Están enfadados, indignados y han decidido ejecutar la decisión tomada. La riqueza que se reparta entre quienes los hicieron ricos. No quieren 20 días. Quieren lo mismo que sus compañeros de redacción, guion y estructura base del programa.

Los ex de Sálvame tenían que viajar a Miami a finales de julio pero hay bloqueo

Los colaboradores tenían que viajar a finales de julio a Miami para la grabación. De momento hay “bloqueo” entre trabajadores y productora. Un bloque que no es Vox. No es política. Es entretenimiento de gente muy progresista. Aparentemente. No están dispuestos a aceptar las condiciones de despido. En estos momentos se encuentran en nuevas negociaciones. Por parte de la empresa se argumenta que 20 días es suficiente porque su caché era superior al del resto de programas. También su implicación aseguran algunas voces portavoces de los colaboradores. En privado hablan todos. En público el silencio es mayor.

Sálvame con Netflix es un proyecto. No una realidad. Dependerá de cómo se desarrollen estas próximas horas para saber si habrá segunda parte o todo quedará en una segunda parte fallida.