La nueva aventura de la mítica Chiqui de Gran Hermano hace mella en Telecinco

Desde que se dio a conocer al gran público hace ya mucho años, Almudena, alias Chiqui, ha demostrado ser mucho más que carne de reality.

Su participación en Gran Hermano 10 fue solo el comienzo de una aventura mediática y profesional con mayores y menores altibajos de popularidad pero a la mítica concursante no se le puede negar su capacidad para reinventarse cada cierto tiempo.

Este domingo Socialité se hizo eco de sus nuevos planes laborales después de que hace aproximadamente un año contara que trabajaba como lavandera industrial (antes ya había desarrollado labores de reportera, cajera o sexóloga): su nueva misión es un trabajo en un concesionario.

La nueva aventura profesional de Chiqui la aleja de la pequeña pantalla

"Ahora estoy aquí, vendiendo coches", desveló Chiqui, ilusionada con el inicio de esta nueva etapa en su vida. Celebra que puede conciliar la vida familiar y que su truco es "ser yo misma, súper simpática". Según el magacín de corazón de los fines de semana que presenta María Verdoy, en la empresa están muy contentos con ella y ya ha vendido un coche de alta gama, valorado en 60.000 euros.

En cuanto a la razón por la que ha estado alejada de la televisión durante tanto tiempo, Chiqui explica que "he estado cuidando de mis padres y luego entre casa, niños y trabajo no podía. Ahora no puedo volver a la televisión, pero la echo de menos. Sé que al publico le encanto", añadió sin rubor la mítica exparticipante de Gran Hermano.

Y algo de razón debe de tener porque este domingo Socialité no solo mejoró las cifras del sábado sino que ascendió al 9.9% de cuota de pantalla para Telecinco ante 690.000 espectadores, sus mejores cifras desde el pasado 23 de marzo y a gran distancia de su competencia directa, el D Corazón de La 1 de TVE (6.4% y 492.000).