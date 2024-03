Carmen Borrego a España. ESdiario lo adelantaba 48 horas antes

Su participación estaba prevista para entre tres y cinco semanas, no más. Y así ha sido. No ha habido margen de error. Este medio ya les anticipó el martes que la aventura hondureña acababa

La hija menor de María Teresa Campos abandona Honduras. La hermana de Terelu Campos deja de ser concursante de Supervivientes. Así se lo anunciaba este pasado jueves Jorge Javier Vázquez a Carmen Borrego durante la emisión de la gala. La tía de Alejandra Rubio tiene que abandonar el reality por temas de salud. Es lo más conveniente para su integridad. Carmen Borrego pone cara de circunstancias. No se lo espera. Al menos lo tiene que disimular. Todo parece indicar que los derroteros de su desistimiento deambulan por otros senderos.

ESdiario publicaba dos días antes del abandono de Supervivientes que Carmen Borrego estaba preparando su salida del programa. Fue el martes. Las alarmas saltaban una semana antes cuando la dirección del programa decidía que tenían que apartar a nuestra protagonista durante unas horas para una revisión médica. Se iba con una cara y regresaba con otra.

La hija de la comunicadora malagueña desaparecía con rostro triste. Horas después regresaba con la mayor estampa de felicidad jamás vista en la extinta directora. O el médico hizo magia o le había metido entre pecho y espada un buen bocadillo de lomo con manteca tan típico en tierra malagueña. Las dos opciones caben en la resurección de la concursante estrella de esta edición con 22 euros a la semana.

La participación de Carmen Borrego estaba prevista para unas semanas. La horquilla que se barajaba era entre 3 y 5 semanas. No más. Así ha sido. No ha habido margen de error. En su percentil inferior. Carmen Borrego no ha aguantado más. Dice la medicina o su contrato. El último novio de su madre, Edmundo Arrocet, aguantó más en este programa de superación y supervivencia. Quizás Mely Camacho, la íntima amiga de su madre, también superaría las tres semanas. Será cuestión de probar.

Frentes abiertos

Carmen Borrego tiene muchos frentes abiertos a su regreso. Ahora tendrá que reaccionar a la separación de su hijo José María Almoguera y Paola Olmedo. La Borrego se andará con cuidado. Su ex nuera está dispuesta a contar. Y lo hará. Le tiene ganas. Han sido meses de silencio. Paola no estará bajo el yugo de la que ha sido su madre política. La hija de Teresa Campos también tendrá que contestar a las declaraciones de Gustavo Guillermo tras su incorporación en el programa que presenta Ana Rosa Quintana, TardeAR. Carmen Borrego volverá a dirigir en la sombra el programa que presenta César Muñoz, Así es la Vida