Alba Carrillo se encara con Jorge Javier Vázquez y le fulmina con una verdad

La ex colaboradora de Telecinco sigue con su cruzada legal contra Mediaset y ahora se fija en uno de los rostros de la cadena que más duramente atacó a ella y a su madre. ¿Preguntar ofende?

Alba Carrillo continúa dando de qué hablar. La ex colaboradora de Mediaset comenzaba hace un mes las emisiones de El salón de té, su nuevo programa en Twitch. En el programa del pasado jueves 6 de julio acudió Lucía Pariente, su madre, que no ha tenido reparos en pronunciarse en temas espinosos.

Concretamente lo hizo sobre la tensa bronca que vivió con Jorge Javier Vázquez en la final de la segunda edición de Secret Story, en la que el presentador la acusó a ella y a su hija de "mentir, manipular y sembrar la duda" y tras la cual fue despedida de la cadena, tal y como ha informado ESdiario.

Recoge Informalia ahora que en el canal de Twitch de su hija, Pariente ha cargado duramente contra Jorge Javier: "A cinco minutos de terminar el programa, Jorge Javier Vázquez, por indicaciones de Whisper, empezó a decir una sarta de barbaridades. Señor Jorge Javier, no mentí y usted lo sabe. Y usted sabe que se portó fatal. ¿Sabe dónde está usted? También fuera".

"Usted dijo hace muchísimos años, cuando el Tomate se acabó, que su teléfono no sonaba porque había sido una mala persona y ha vuelto a replicar lo mismo. No todo vale. El problema es que te la han jugado a ti, porque tú estás fuera y Whisper está dentro", sentenció Pariente sin terminar de aclarar a quién se refería con 'Whisper'. Posteriormente la madre de Alba Carrillo ha aprovechado para recriminar la actitud que tuvo contra su hija: "Acoso y derribo. Hay que aprender a ser más humano".

Alba Carrillo como Lucía Pariente

La modelo, por su parte, aprovechó también para dirigirle unas palabras al presentador: "Me dio ganas de demandarle también, por la manera en la que me increpa a mí de esa manera tan atroz, pero no lo hice por respeto a la cadena. Estoy en el mismo sitio que él, a la misma hora, pero tengo un montón de amigos que me están apoyando. Que la vida no me dé tanto dinero ni soledad como a él".

Todo esto se produce en el contexto en el que Alba Carrillo ha demandado a Mediaset, a La Fábrica de la Tele y a Unicorn por despido improcedente, tal y como adelantaba en exclusiva ESdiario este pasado jueves 6 de julio. Su madre, por su lado, deberá ser indemnizada por Zeppelin tras ser despedida de Secret Story, concluye el citado portal.