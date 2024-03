El número exacto de relaciones sexuales de Eva Soriano alucina a Lola Índigo

Esta vez no fue necesario ni que estuviera David Broncano metido en el lío para que el promedio de coitos de un famoso en los últimos 30 días dejara a propios y extraños boquiabiertos.

A estas alturas de la vida, ya tanto los internautas como los televidentes están acostumbrados a que los famosos de turno que estén de promoción se enfrenten a la temida pregunta de David Broncano cuando se sientan en su sofá de La Resistencia: ¿Cuántas relaciones sexuales han tenido en el último mes?

Los hay más vergonzosos y menos y los hay que hasta se preparan (como le pasó a Alex Corretja recientemente) pero quién más quién menos ya sabe lo que va a pasar.

Sin embargo, esta vez no hizo falta ni que Broncano estuviera de por medio para que Eva Soriano concretara de una manera alarmantemente concreta el número de veces que ha tenido sexo en los últimos 30 días.

Fue en su propio programa Showriano, también de Movistar, donde en un toma y daca de preguntas y respuestas sin pelos en la lengua su invitada Lola Índigo le puso la pregunta sobre la mesa y ella no pudo ser más sincera ya.

"¿Quieres tirarme alguna pregunta así, un poco más grave?", preguntaba Eva Soriano y Lola Índigo no se lo pensó dos veces intentando emular a Broncano: "En los últimos 30 días, ¿cuántas veces has mantenido relaciones sexuales? Ya sabes, es de la casa", ironizó la cantante en clara referencia a las preguntas clásicas de La Resistencia. "Pues no demasiado, igual unas 6 veces", contestaba la humorista sin pensarlo.