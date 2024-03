El retorno de Irene Rosales tras 3 años de ausencia se vuelve contra Emma García

Kiko Rivera y su esposa renegaron lo más grande de determinados espacios mediáticos para ganar dinero y presumieron de poder vivir sin ellos. La hipocresía no ha pasado desapercibida.

Hace más o menos tres años y después de haber sido rostros habituales de los medios de comunicación como concursantes de realitys, colaboradores de televisión y vendedores de exclusivas, el matrimonio formado por Kiko Rivera e Irene Rosales clamaron lo más grande contra este tipo de formatos y presumieron de haber tomado la decisión drástica de alejarse de ellos. En ese momento aseguraron que no les hacían falta para vivir y que lo primero era su familia.

Han pasado los meses y los años y la cosa ha cambiado radicalmente. Puede que no fuera tan fácil como pensaron y de ahí la reacción de muchos internautas en redes sociales cuando este domingo vieron reaparecer a Irene Rosales como colaboradora del Fiesta de Emma García en Telecinco. El mismo puesto de trabajo al que renunció dos años y medio antes para centrarse en su vida familiar alejada de los focos. Entonces alegó que se sentía agobiada por la exposición pública, algo que ahora parece no preocuparle y que muchos han interpretado en X como una necesidad por falta de recursos económicos.

Irene Rosales vuelve a la televisión. Me divierte muchi ver a quienes renegaban de sus antiguos trabajos volver en cuanto sus cuentas se quedan tiritando. — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) March 9, 2024

En principio la esposa de Kiko Rivera se incorpora al magacín de corazón de fin de semana de Mediaset para comentar Supervivientes, aunque no son pocos los seguidores del reality de aventuras que consideran que hay gente mucho más capacitada para este tipo de tertulias:

Tampoco ayudó a despejar este tipo de sospechas la nuera de Isabel Pantoja confirmara en su regreso a la tele que en realidad estaba tan a gusto en su casa ("No te puedo negar que he sido muy feliz porque me he cuidado yo, me he centrado en mí", el dijo a la presentadora), algo que refuerza la teoría de que el matrimonio necesitaría de los jugosos ingresos económicos que supone el trabajo en la pequeña pantalla.

El regreso de Irene Rosales a Fiesta no convence a los espectadores de Emma García

Sea como fuere, no parece que el nuevo-viejo fichaje de Emma García haya caído demasiado bien entre sus espectadores que, por lo que dejaron escrito en X, no echaban demasiado de menos a Irene Rosales.

Si no tuviéramos suficiente con la Fustrada y absurda de

Ana María Aldon y la garrapata de Alejandra Rubio bea Jarrin va y

FIESTA se supera fichando a la insulsa,sosa ,sin sustancia de

Irene Rosales.....

Mamá mía ....como si el cupo e colaboradores pic.twitter.com/yrOzxbLJzZ — Z🇺🇦🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈 ♀️♀️♀️🌊🌊🌊 🌈 ✊✊✊ (@LolitaZulay2) 9 de marzo de 2024

Irene Rosales ??? No por favor 😞😞 https://t.co/lJYWLshuOL — Germana de VIP (@longermana) March 10, 2024

Por si fuera poco, los espectadores también vinieron a decirle a Fiesta que no le gustan demasiado las nuevas incorporaciones. O eso se desprende de las cifras que registró el magacín de Telecinco este domingo, con un 9.7% de share y 1.070.000, la menor cuota de pantalla desde el 24 de febrero.