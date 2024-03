Marta López tumba el mensaje ponzoñoso de Laura Matamoros y la hunde por trolera

La hija de Kiko Matamoros no solo sorprendió con su fichaje de última hora por Supervivientes sino por un salto del helicóptero en el que soltó todo el veneno que llevaba dentro: doble cara.

Si el fichaje de última hora de Laura Matamoros para Supervivientes ya llamó la atención no digamos ya su salto del helicóptero. Este momento es para todos los concursantes uno de los más llamativos e impactantes pero la hija de Kiko Matamoros le aportó un extra de morbo que está copando ríos de tinta digital y minutos de televisión.

Y es que lejos de acordarse de su propia madre o seres queridos lo que hizo fue hacerlo (y no para bien) de su exmadrastra: "Makoke, a la calle", clamó mientras se tiraba por segunda vez del helicóptero de Supervivientes para convertirse de nuevo en concursante oficial del reality.

Por si fuera poco, la aludida estaba en el plató de Telecinco comentando la gala, lógicamente, no se lo tomó demasiado bien.

Con este panorama sobre la mesa de debate, este lunes fueron los colaboradores de Vamos a ver de Telecinco, programa que colabora Laura Matamoros, los que ahondaron en este inesperado dardo envenenado.

Marta López se mostró muy crítica con su compañera entre otras cosas porque no entiende nada: "Me parece que lo ha hecho con mala baba y no me parece oportuno que no se acuerde de su madre y se acuerde de Makoke. No sé, porque las veo todos los días en maquillaje que se hablan, se dan besos y que tienen una relación maravillosa", aseguró.

Ni Marta López ni la propia Makoke entendieron la salida de Laura Matamoros

Cabe recordar que cuando le preguntaron a Laura si quería dedicar su salto a alguien ella comenzó diciendo que "se lo voy a dedicar obviamente a mis hijos" para terminar añadiendo que "también a una persona que está en plató que se muere de envidia por hacer este salto. ¡Makoke a la calle!".

Laura Matamoros le dedica el salto a Makoke (se dice que habría vetado su participación en la Isla, igual que hizo su padre en su momento) pic.twitter.com/Gj9uepvI9o — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) March 10, 2024





A la vuelta al plató, la exmujer de Kiko Matamoros se convertía en la principal protagonista de la noche y respondía a las palabras de la hermana de su hija Anita: "Yo estaba viéndola y me estaba emocionando. Cuando la he visto llorar, me imagino lo que se puede echar de menos a tus hijos y estaba empatizando con ella y me estaba emocionando".