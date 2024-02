Las "relaciones sexuales" de David Broncano le ponen en un incómodo aprieto

Puede que el cómico de La Resistencia no esté acostumbrado a que la tortilla se de la vuelta de una manera tan escandalosa. Son gajes del oficio y nadie está libre de ser cazado a contrapié.

Hasta ahora cada vez que David Broncano planteaba a sus invitados de La Resistencia las preguntas clásicas sobre el dinero y la cantidad de relaciones sexuales del último mes el que se incomodaba era el entrevistado, no el presentador.

Tampoco nadie nunca, al hacerle la pregunta sobre el sexo había instado al humorista a levantarse para explicárselo, tal como ironizó descolocado este martes Broncano con Álex Corretja...

El caso es que el tenista acaba de fichar por Movistar Plus y para celebrarlo nada mejor que pasar por La Resistencia. Pocos podían esperar (incluido el elenco de presentadores) que iba a suceder algo inédito que acabó incomodando al siempre rápido en reaccionar Broncano.

Todo parecía normal cuando llegó el turno de la pregunta clásica sobre las relaciones sexuales en los 30 últimos días hasta que Corretja contestó con una pregunta: "¿Te molesta si te pido que te levantes?".

El invitado que logró descolocar a Broncano, a Grison y a Ricardo Castella

Ante la sorpresa generalizada Grison y Ricardo Castella hicieron varias bromas al tiempo que el cómico intentaba ganar tiempo: "Esto nunca ha pasado, Ricardo. A nadie le he preguntado sobre el sexo y me ha dicho: Levántate que te lo voy a explicar".

El deportista, ya con el presentador levantado siguió descolocándole: "¿Te puedo dar un abrazo?". "Cuidado, que te da un abrazo y se apunta 0,2", bromeó Castella mientras Broncano seguía sin saber que hacer: "Yo me he fiado del programa, me he tirado en tirolina... Tu déjate llevar", insistió Corretja desarmando a su oponente que se terminó rindiendo al abrazo.

Se suponía que el que se incomodaba con la pregunta de las relaciones era el invitado y no Broncano, ¿o qué?



🤝🏻 Juego, set y partido para @alexcorretja74 pic.twitter.com/pOOHpI7xsH — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 21, 2024

Finalmente el tenista admitió que tenía que darle las gracias porque "hace como tres semanas que me dijeron, tío, has fichado por Movistar Plus y vas a ir a La Resistencia. Y entonces yo dije, hostia, las preguntas... ¡Gracias, tío!", exclamó. "Ya veo por donde vas", se relajó el cómico, "que habéis apretado al final. Ha habido sprint".

Aunque el invitado admitió que a sus hijas les daría "mucho pudor" no dudó en hablar entre bromas y veras de su actividad sexual con su pareja, Martina Klein: "Estamos en un sprint continuo, pero ahora se ha acelerado", aclaró mostrando un vídeo en su teléfono en el que aparecía la modelo pidiendo a Broncano que le hiciera ya las preguntas porque si no, iba a "acabar" con ella.