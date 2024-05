Locutor de la radio catalana pasa las líneas rojas de Belén Esteban y derrapa

No le está yendo mal al nuevo Sálvame, Ni qué Fuéramos Shhh, que en apenas 15 días anuncia el salto a la tele convencional. Buena parte del secreto la tienen sus protagonistas... y ella.

Desde que regresó el nuevo Sálvame bajó el nombre de Ni que Fuéramos casi todos los días se cuelan sus protagonistas en los contenidos del corazón y copan los temas más comentados en las redes sociales.

Los más veteranos del extinto magacín de Telecinco que estuvo 14 años en antena lo están dando todo para que un año después su regreso no pase desapercibido y, de momento, no se les está dando nada mal.

De hecho, en apenas 15 días de recorrido en el Canal Quickie ya ha trascendido que van a dar el salto a la tele convencional, de la mano del canal Ten de Mediapro. Quién sabe lo que lograrán en cuestión de meses... ¿tiembla Telecinco?

Sea como fuere, sus protagonistas siguen de promoción del formato para darle la mayor visibilidad posible y eso fue lo que hizo Belén Esteban estos días en El Món de Jordi Basté en RAC 1, la radio autonómica catalana.

Belén Esteban sigue siendo la misma: sinceridad, espontaneidad y temas tabú

Una vez más la princesa del pueblo mostró su cara más sincera y natural respetando como el primer día sus líneas rojas: véase Andrea Janeiro. Quién trabajó con ella sabe bien que es su tema intocable, pero aún así Jordi Basté quiso probar suerte y, claro, tuvo que pararle los pies: "Yo de mi hija no quiero hablar".

Más prolífica en detalles se mostró con sus propios sentimientos: "Sí que he pensado en dejarlo todo. Sobre todo cuando salí de Mediaset, que estuve en Gran Hermano y me dieron por todos lados, y en Sálvame también me criticaron. Yo digo Sálvame, si alguien tiene un problema que me envíen un burofax", matizó en clara referencia al intento de Telecinco de frenar cualquier uso de la marca y frenar así el buen progreso del resurgir del programa.

Belén Esteban no ha tardado ni una semana en sudarle el coñ0 el veto de Mediaset y nombrar a SÁLVAME#NiQueFuéramos21M pic.twitter.com/F6E9EB14DO — telemagazine (@telemgzn) May 21, 2024

Precisamente de esta nueva aventura habló Esteban asegurando que los fundadores de Fabricantes Studio (el nuevo nombre de la extinta La Fábrica de la Tele) "hacen conmigo lo que quieren. Me sentaron y me convencieron. Pero yo les dije que lo iba a dejar, que no quería ir. Cuando me pasó lo de la pierna, ya no iba tantos días. Es verdad que en algún momento sí que lo he querido dejar, no deja de ser un trabajo que mentalmente agota mucho".

En el caso de que llegara ese día finalmente tiene claro que se dedicaría a "disfrutar un poco más de los míos. Los he disfrutado, pero es que trabajamos de lunes a viernes. Llegabas tarde a casa... Estoy muy agradecida, pero hace 3-4 meses atrás lo pasé mal, porque ya no tenía esa rutina que tenía siempre".

En cuando a Jorge Javier Vázquez, como tiene contrato con Mediaset nunca estuvo en los planes de los responsables del nuevo formato, pero Belén sí quiso dejar claro que "para mí y para mis compañeros, es el mejor presentador que ha dado la televisión. Es un tío rápido, cachondo, gracioso...".