Beckham sueña con juntar a Messi, Busquets y Alba... con ¡Iniesta! en Miami

El centrocampista manchego, que abandonó Japón a sus 39 años, quiere prolongar su carrera y podría reunirse en la, hasta ahora, peor franquicia de la MLS con amigos y excompañeros.

Más de un seguidor del Fútbol Club Barcelona pasará el verano viendo fútbol, pero no de su equipo precisamente, sino del Inter de Miami, el que, hasta el momento, es la peor franquicia de la MLS, la liga norteamericana de fútbol. David Beckham, dueño del club junto a los cubanos hermanos Jorge y José Más, va por el camino de hacer un revival blaugrana en la ciudad más importante del estado de Florida.

El primer paso fue, por supuesto, el de lograr que Leo Messi decidiera dar por concluida su carrera en las filas del Inter de Miami. Su multitudinaria presentación del pasado fin de semana solo fue el prólogo de lo que supondrá el paso del argentino por la MLS. El siguiente que se apuntó al sueño americano fue Sergio Busquets que, después de 15 años en la primera plantilla del Barcelona, optó por dejar el Camp Nou del mismo modo que había hecho antes con la selección española. El mejor mediocentro de la historia del fútbol nacional volverá a jugar con su gran amigo Leo Messi, aunque con una camiseta bien distinta.

En principio, a Jordi Alba solo le falta firmar el contrato con el Inter para juntarse con sus excompañeros en el club de Miami. Y también se habla de que Sergio Ramos lo podría tener todo hecho con Beckham para poner la nota madridista en el equipo y así reencontrarse con colegas de selección y de club, como fue el caso de Messi en sus dos temporadas aciagas en el Paris Saint Germain. Hasta algunas informaciones apuntan al nombre de Luis Suárez, pero las maltrechas rodillas del uruguayo no ponen demasiado sencilla la operación.

Messi y el deseado Iniesta

Pero, claro, la guinda al pastel podría ser la incorporación del gran deseado, que no es otro que Andrés Iniesta. El héroe del Mundial de Sudáfrica, uno de los tres mejores futbolistas de la historia de España, no quiere dejar de jugar al fútbol pese a que cumplió el pasado mes de mayo 39 años. El jugador manchego decidió abandonar el Vissel Kobe japonés en busca de su último gran reto y ese podría estar, ¿por qué no? en el Inter de Miami, junto a sus excompañeros y amigos, Sergio Ramos incluido.

The work starts now 😤💪 pic.twitter.com/oekDgfqBPy — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 18, 2023

Iniesta ha disputado en estos últimos años 134 partidos con el Vissel Kobe en los que ha logrado 26 goles y 25 asistencias. En el Barça, con sus 674 partidos que le convierten en uno de los jugadores con más encuentros de la historia del club, alcanzó las 137 asistencias y los 57 goles en 16 temporadas.

Messi debuta este viernes ante Cruz Azul

A todo esto, el Inter Miami continúa cerrando la clasificación de la Conferencia Este de la MLS con solo 5 victorias y 3 empates en los 22 encuentros disputados hasta ahora. Se espera que Messi haga su debut este viernes ante Cruz Azul en el DRV PNK Stadium como parte del Grupo Sur 3 de la Leagues Cup, un nuevo torneo anual que enfrenta a los clubes de la MLS y la liga mexicana hasta mediados de agosto, cuando se reanudará el torneo doméstico.