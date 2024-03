El que faltaba para el lío con Vinicius, Chilavert: "Que no sea maricón"

Después de las lágrimas del pasado lunes de Vinicius en la previa del España-Brasil ha llegado el momento de escuchar opiniones de todo tipo, incluidas algunas fuera de tono que lo único que hacen es descalificar al que las realiza.

Entre algunas, pocas afortunadamente, lindezas que se han oído, una de las más tremendas ha sido la pronunciada por José Luis Chilavert. El mítico portero paraguayo, que militó, entre entre otros, en el Real Zaragoza, no se ha cortado un pelo a la hora de criticar la actitud del delantero brasileño del Real Madrid.

El cancerbero aprovechó un hilo de X para expresar su opinión en contestación a un hilo de VarskySports que reproducía las lágrimas de Vinicius en su rueda de prensa. "Pan y Circo, el primero que insulta y ataca a los rivales es él. Que no sea maricón, el fútbol es para hombres", fueron las lamentables palabras del exportero del Real Zaragoza.

En todo caso, es muy conveniente recordar la controvertida trayectoria de Chilavert, tanto en el mundo del fútbol como en la política, con participación en las últimas elecciones presidenciales que se han celebrado en su país, Paraguay.

Uno de los primeros que calificó la categoría moral de José Luis Chilavert y no para bien, precisamente, fue César Luis Menotti, el mítico entrenador argentino. "Lo que habría que hacer con Chilavert es pasearlo por los colegios para que los chicos sepan como era el hombre hace 40.000 millones de años. Primero Chilavert, después el mono y luego el ser humano", dijo hace años en una entrevista sobre el portero sudamericano.

