Desvelan los cracks del Barcelona que Xavi quería cargarse si seguía en el club

El de Terrassa dejará de ser el entrenador del club azulgrana una vez acabe la temporada, pero se han desvelado las intenciones que tenía con alguna estrella de la plantilla blaugrana.

Xavi Hernández ya es historia del Barcelona, ya que se despedirá del club azulgrana tras el duelo que los culés jugarán contra el Sevilla en la última jornada de la Liga EA Sports. Esta semana que va a comenzar se anunciará el nuevo entrenador de la entidad culé y todo apunta a que será Hansi Flick. El técnico de Terrassa se despidió con una emotiva carta del equipo de su vida y le hubiera encantado continuar, ya que tenía planes para la temporada del curso que viene.

‼️Laporta ayer en la celebración del @FCBfemeni:



“Es muy difícil ser presidente del Barça"



“Todas las decisiones, todas, todas son por el bien del Barça y por el beneficio del Barça”



➕Pidió un aplauso para Xavi Hernández



400 personas estaban en esa cena+fiesta



⬇️DE @sport pic.twitter.com/FEPalSLYoA — Víctor Navarro (@victor_nahe) May 26, 2024

Lo que se ha vivido en torno a la figura de Xavi Hernández ha sido surrealista. Para comenzar habría que hablar de la renovación que firmó el pasado mes de septiembre. Todo el culebrón comenzó a coger fuerza cuando a finales de enero, tras una dolorosa derrota contra el Villarreal, anunció que el 30 de junio decidía marcharse, pero los resultados comenzaron a llegar y se especulaba con un posible cambio de decisión del catalán.

⚽️ Quique Sánchez Flores es un tesoro nacional por cosas: entra con bisturí en temas ajenos a la pelota en los que la mayoría de técnicos pasan de puntillas para no molestar a nadie. Con educación, pero con claridad y contundencia.pic.twitter.com/rezkorb8V7 — Paco Polit ⚓️ (@pacopolit) May 24, 2024

Todo parecía que llegaba a su fin cuando Joan Laporta y el propio Xavi Hernández comparecieron ante los medios para anunciar que continuaría la próxima temporada en el Barcelona, pero unas declaraciones suyas molestaron al presidente y se abrió la caja de Pandora. Durante unos días el máximo mandatario culé no quiso ver al entrenador, pero finalmente tuvieron una reunión en la que le comentaba su destitución una vez que terminase el último partido de la Liga EA Sports.

Los descartes de Xavi

Tras confirmar que seguiría a los mandos del Barcelona Xavi Hernández comenzó a planear la próxima temporada y en su cabeza estaban ya algunos descartes. Uno de ellos era Oriol Romeu, ya que no ha conseguido cuajar como el sustituto de Sergio Busquets. La salida del mediocentro parecía una obviedad, pero no tanto los nombres que han desvelado en TV3.

🚨 ¡Xavi quería cargarse a Lewandowski en el Barça!



✍️ L. Miguelsanzhttps://t.co/5pcAu28mza — Diario SPORT (@sport) May 26, 2024

Uno de los futbolistas que Xavi Hernández no quería que siguiera en el Barcelona era Joao Félix, que estaba cedido por el Atlético de Madrid. Tampoco entraba en sus planes Vitor Roque y quería proponer que le buscasen un préstamo al brasileño, pero el jugador más destacado era Robert Lewandowski. El alto salario del polaco podría pasar factura a la economía del Barça y la relación entre ambos parecía no ser la mejor, ya que en los últimos encuentros se pudo ver al de Terrassa sustituyendo al ex del Bayern de Múnich.