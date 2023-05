Llega el verano y L'Equipe arranca una nueva temporada del Culebrón Mbappé

El diario francés anuncia que el jugador no tiene intención de activar su renovación por una temporada más, opción que vence en julio. De no hacerlo, quedaría libre en 2024.

No, no se terminó el culebrón, ahora que por fin parecíamos descansar tras tantas temporadas soportando la misma turra. Pero no hay forma. Vuelve Kylian Mbappé, que a este paso va camino de convertirse en el Arrayán (aquella telenovela ligera que durante tantísimos años televisaba Canal Sur. Mbappé. El sí, pero no. El voy al Madrid pero me quedo en el PSG. El de su madre, su abogada, Florentino, los millones y las exigencias. El del mejor guión original y la mejor serie de habla no inglesa (aquí participan franceses y españoles) de cada verano.

Ha abierto el melón L'Equipe, el reconocidísimo medio deportivo francés referencia a nivel mundial, aunque no es el más próximo al Paris Saint Germain, el PSG, club en el que milita Mbappé al menos de momento. Según el rotativo galo, la caprichosa estrella francesa, que renovó la pasada temporada con el conjunto parisino por dos temporadas más una tercera opcional, no tiene intención en estos momentos de activa su renovación hasta 2025, una cláusula unilateral que solo puede ejecutar él.

La cláusula tiene que ser ejecutada antes del 31 de julio de este año, po lo que de no hacerlo, el jugador y su club se enfrentarían al mismo escenario infernal que se vivió en 2021 y 2022: que acaba contrato y la rumorología sobre su futuro se disparará. Mbappé ya pidió salir del PSG este otoño, pero la más que posible marcha de Messi y Neymar del cuadro parisino allanan su continuidad en el Parque de los Príncipes.

Y el Madrid, ¿qué?

Y claro, volverá a surgir el nombre del Real Madrid, el equipo que el pasado verano se dio con un galo en las narices. El deseado por la afición blanca, al menos hasta el plantón del pasado año. Florentino Pérez, presidente madridista, lleva varios meses comunicando en corrillos extrafutbolísticos, donde la rumorología no corre tan rápido como en los deportivos, que Mbappé no será jugador del Real Madrid "mientras yo sea presidente de este club". Pero es que Florentino no había salido por la puerta del colegio y le habían ofrecido el caramelo Kylian... ¿Habemus nueva temporada del culebrón?