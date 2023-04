Mbappé marea al Madrid pero Pedrerol lo tiene claro: prefiere a Vinícius

El francés ha vuelto a repetir que se quedará al menos hasta acabar su contrato en 2025 y el periodista apunta a que no hay ningún problema si el extremo brasileño sigue al nivel actual.

A falta de visitar Stamford Bridge, el Real Madrid dejó encarrilado el pase a semifinales ante el Chelsea en el partido de ida de este miércoles. Un partido cómodo para los de Carlo Ancelotti teniendo en cuenta que estamos hablando de los cuartos de final de la Champions League. De momento y mientras sus aspiraciones en la máxima competición europea sigan intactas, los aficionados blancos parecen no echar en falta a cierto jugador francés que ilusionó al madridismo con su llegada y que acabó en divorcio antes de tiempo.

Sí, hablamos de Kylian Mbappé, la estrella del PSG cuyo sueño de niño era jugar en Chamartín pero que su "deber" como parisino le hizo quedarse en el equipo de su ciudad, aunque los millones y la presión desde ciertas instituciones también jugaron un papel importante. Renovó su contrato hasta el año 2025 con un objetivo principal: ganar la primera Champions League de la historia del conjunto parisino. Para ello le trajeron a Leo Messi, pero ha quedado demostrado que juntar nombres de estrellas no es sinónimo de éxito.

Mbappé celebra un gol junto a Messi en el PSG

Tampoco parece echar de menos al astro francés el presentador de El Chiringuito, Josep Pedrerol, que tras el encuentro de ida ante el Chelsea no dudó en iniciar su programa atizando a Mbappé y poniendo en alza el rendimiento actual de Vinícius Júnior.

😳 "Dice Mbappé que se queda un año más..."



🌟 "¿Y QUÉ MÁS DA? AQUÍ ESTÁ VINICIUS"



😎 @jpedrerol, @vinijr y un programón por delante.

Josep Pedrerol

🗣️ "Vinicius da miedo. Yo creo que está por encima de Mbappé". #ChiringuitoInside.

Esta temporada otra vez Mbappé veía como sus ilusiones se esfumaban en octavos de final y nuevamente ante el Bayern de Múnich. Nueva temporada y nuevo fiasco mientras el Real Madrid se exhibía en su eliminatoria ante el Liverpool. A pesar de todo el delantero galo no cesa en su empeño y ha vuelto a intentar acallar los rumores de su posible salida este verano rumbo a la capital de España. Y lo ha vuelto a hacer con el argumento de soy parisino, tengo contrato... y quiero ganar una Champions con el PSG.

"¿El siguiente nivel? Ganar la Liga de Campeones, creo. Ya he llegado a una final, a semifinales, a cuartos de final, a octavos de final. Lo he hecho todo menos ganar. Eso es todo lo que necesito y espero que sea lo antes posible", reconoció en France 3. "¿Dónde? En el París Saint-Germain. Soy parisino y tengo contrato, así que en el París Saint-Germain", zanjó ante la pregunta de donde se ve conquistando este título.

La 'tortuga' repite el mismo mensaje como un mantra para intentar disipar los rumores, algo que se vislumbra complicado y más teniendo en cuenta la tendencia de ambos equipos en la máxima competición continental. De puertas para fuera su postura es clara, qué va a decir, pero no son pocos los que apuntan que de puertas para dentro no es oro todo lo que reluce... y nunca mejor dicho. El tiempo lo dirá y en caso de recalar en la casa blanca, los hinchas madridistas tendrán que afrontar el dilema de perdonar o no a la que, en ese caso, sería su nueva estrella.