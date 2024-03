La madre de una ex estrella del Bayern afirma que su hijo maltrataba a su pareja

En Alemania, el medio Der Spiegel, ha publicado en exclusiva una carta que la madre de Jerome Boateng envió a una abogada hablando sobre los maltratos físicos y psicológicos que su hijo ha ejercido sobre alguna de sus parejas, haciendo especial hincapié en el que sufrió Kasia Lenhard, que se suicidó en 2021, asegurando que el futbolista que milita actualmente en la Salernitana 1919 italiana no es capaz de comprender que su comportamiento es lo que llevó a la chica a quitarse la vida.

La madre de Jerome Boateng, Martina Boateng, ha asegurado que desde hace años el que fuera un pilar fundamental en la defensa del Bayern de Múnich maltrataba a las mujeres "psicológica y físicamente". Todo esto se ha conocido porque el medio Der Spiegel ha conseguido una carta que la progenitora del internacional alemán envió a una abogada de Berlín en la que daba más detalles sobre esas acusaciones de violencia de género que había recibido su hijo.

"Desde hace años mi hijo maltrata a mujeres psicológica y físicamente", decía Martina Boateng sobre su hijo Jerome en esa carta. "Kasia Lenhardt se ha suicidado y él todavía no quiere asumir las consecuencias de su comportamiento", continuaba exponiendo la madre del hermano de Kevin Prince Boateng, mítico atacante que pasó por LaLiga para defender los colores de Las Palmas y del Barcelona. Y es que los dos jugadores sólo comparten padre y son hijos de madres diferentes, además de que es conocido por todos que la relación entre ambos es mala.

🎙 Kevin-Prince Boateng sobre o seu irmão, Jérôme Boateng:



"Me distanciei de Jérôme há muito tempo. Eu valorizo e respeito a lei alemã. Eu abomino a violência contra a mulher! Não me identifico com as atitudes do meu irmão e por isso eu já não tenho mais nada a ver com ele". ‼️ pic.twitter.com/3b6LHAoufA