Rubiales no dimite, se presenta como la víctima de una cacería y pasa al ataque

El presidente de la Federación sorprende a todos, se mantiene en el cargo, ataca al "falso feminismo" y asegura que el beso que se dio con Jenni Hermoso fue "mutuo y consentido".

Luis Rubiales ha sorprendido a todos y ha asegurado que no va a dimitir como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Hasta cinco veces ha utilizado la expresión "No voy a dimitir" para garantizar su continuidad al frente de la entidad.

El exjugador del Levante ha pedido "perdón sin paliativos de ninguna clase por un hecho que ocurrió en el palco, cuando en un momento de euforia, me agarré esa parte del cuerpo que habéis visto. Pido disculpas a la Casa Real y a aquel que se haya sentido ofendido por ese gesto. Jamás me había comportado así. No me justifico. Perdón".

Caso contrario ha sido el polémico asunto del beso con Jenni Hermoso. Rubiales ha dado una visión completamente diferente a la que se ha conocido hasta el momento y ha asegurado que fue la propia jugadora la que, presa de la emoción, le dijo que era "un crack" cuando la felicitó en el terreno de juego. "Le dije que no se preocupara por lo del penalti" y le añadió, "¿un piquito, vale?".

Rubiales se atrinchera y llama “falso feminismo” a criticar un beso sin consentimiento. No os confundáis, lo único que está haciendo es aplazar lo inevitable. España ya le ha pasado por encima pero no se ha dado cuenta. pic.twitter.com/295Zh5OTjd — Alán Barroso (@AlanBarrosoA) August 25, 2023

"Más fue un pico que un beso. Ante millones de personas, el deseo que podría tener en ese beso era exactamente el mismo que podía tener dando un beso a una de mis hijas. No hay deseo y no hay posición de dominio. Aunque se esté vendiendo en los medios, que rinden pleitesía a Tebas y al falso feminismo, que es una lacra en este país", comentó afirmando que el beso fue "consentido".

Rubiales además de un zafio y un cerdo, es un cobarde. Fue ella dice ahora … lo que nos faltaba por oir. VETE YA. pic.twitter.com/BANlk1iOUQ — Mamen Mendizabal (@MamenMendi) August 25, 2023

"Después llegó el silencio de la jugadora y luego un comunicado que no acabo de entender. No se está haciendo justicia, se está haciendo un asesinato social, se me está tratando de matar. Como español, creo que tenemos que hacer una reflexión de hacia dónde vamos".

Rubiales, contra "el falso feminismo"

Y Rubiales empezó a disparar, aunque fijó el tiro, especialmente, sobre algunos políticos. "La señora Yolanda Díaz, Belarra, Montero, Echenique se han referido a mí en términos de vejar, agredir… ¿qué pensarán las mujeres que han sido agredidas sexualmente de verdad? A estas personas que están tratando de asesinarme, les aseguro que me voy a defender en los juzgados. Voy a ejercer acciones legales contra ellos".

Y en este sentido, "y mirando a mis hijas", Rubiales dijo: "En este país hay que mejorar mucho en libertades. Estamos bajo una falta de libertad total. Hay personas que han recibido muchas presiones… y que me han dicho que me vaya, pero no voy a dimitir".

Y después del lógico aplauso de la Asamblea, Rubiales volvió a amenazar. "Agradezco estar en España porque si alguien comete semejante atrocidad (por inhabilitarlo) voy a luchar hasta el final".

Rubiales renovará a Vilda por 500.000 euros al año

Y, en el culmen del surrealismo, Rubiales le ha dado una buenísima noticia a Jorge Vilda, el seleccionador nacional del equipo femenino, "que ni tú mismo sabes". "He dado órdenes para que se te proponga la renovación por muchos años para que sigas aquí con nosotros a razón de medio millón de euros por temporada".