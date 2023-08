El periodista del AS que ha dejado su trabajo por una portada sobre Rubiales

José A. de la Rosa, con 25 años de trayectoria en el periódico del Grupo Prisa, ha renunciado a su puesto de trabajo por la apertura del diario del jueves. "No puedo trabajar avergonzado".

Rubiales dejará de ser este viernes el presidente de la Federación Española de fútbol debido a sus lamentables comportamientos en la celebración del campeonato del mundo que consiguieron las jugadoras de la selección española en Australia el pasado domingo. Al final, el dirigente federativo, que había salido indemne de toda una serie casi infinita de escándalos anteriores, se ha quedado sin opciones y, pese a sus primeras negativas, ha tenido que dimitir.

Todo lo que ha rodeado al beso que Rubiales plantó en los labios de Jenni Hermoso sobre el propio césped del estadio de Sidney el domingo ha provocado horas en radio, televisión y digitales y páginas de periódicos. Tanto es así que prácticamente ha ensombrecido la actualidad política de un país que, en menos de un mes, verá cómo comienza una nueva sesión de investidura y que no descarta tener que volver a las urnas a principios del año que viene.

Una de las piezas periodísticas que más polémica y comentarios ha levantado fue la portada de la edición impresa del diario AS del pasado jueves. El titular del periódico deportivo del Grupo Prisa, Jenni deja caer a Rubiales, y la enorme fotografía que lo acompañaba, con la internacional española besando la Copa de campeonas del mundo, provocó elevada indignación en redes sociales.

No voy a tuitear la portada de AS porque es, simplemente, deleznable. Lo único que diré es que gracias a la victoria de la selección de fútbol estamos viendo en cinco días lo que deben haber sufrido durante años. Y es estremecedor. Toda mi solidaridad. #RubialesDimisión — Adriana Lastra (@Adrilastra) August 24, 2023

La portada de As es terrible.

Revictimiza y utiliza el nombre de pila de Hermoso mientras que del señoro pone su apellido.

No son sólo los agresores como Rubiales los responsables, si no quienes les encubren. En este caso, parte de la prensa cuya misión era informar y denunciar pic.twitter.com/v6Im0tnpCr — Lidia San José (@Lidia_San_Jose) August 24, 2023

La portada de la polémica también ha provocado otra dimisión, además de la lógica de Luis Rubiales. Se trata del periodista José A. de la Rosa, que ha puesto fin a más de 25 años trabajando en el AS, cubriendo la información del Getafe. "Después de más de 25 años trabajando para diario AS cubriendo la información del Getafe, me siento en la obligación de despedirme. He compartido redacción con magníficas personas y me he sentido AS hasta hoy. Defendiendo y defendido. Esta portada no es admisible", escribió la noche de este jueves De la Rosa en Twitter.

Después de más de 25 años trabajando para @diarioas cubriendo la información del @GetafeCF me siento en la obligación de despedirme. He compartido redacción con magníficas personas y me he sentido AS hasta hoy. Defendiendo y defendido. Esta portada no es admisible. pic.twitter.com/3jK0r6JfBL — Jose A De La Rosa (@delarosaperent) August 24, 2023

"No puedo trabajar avergonzado de las decisiones de los de arriba y una portada es la imagen de un medio, la decisión final de los pocos medios que presumimos de mantener el papel", continúa el hilo publicado por el periodista. "He tenido un día para darle muchas vueltas. Éticas, económicas y también sociales. Ni siquiera ha habido una disculpa pública que seguramente me hubiese retenido en la que he considerado mi casa hasta hoy".

Agradeciendo "a mis compañeros y a mis jefes, a la gente de la que tanto he aprendido y al periódico que me ha hecho sentirme feliz e importante tanto tiempo y, por supuesto, al Getafe", José A. de la Rosa cierra su escrito en Twitter asegurando que este viernes presentará su renuncia "si es necesaria después de esto".