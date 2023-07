Xavi Hernández sorprende con su última excusa para justificar una derrota culé

A tres días del clásico veraniego, el Barcelona estrenó la pretemporada cayendo ante el Arsenal de Mikel Arteta y el técnico catalán no dudó en ofrecer un motivo a sumar a su lista habitual.

El Fútbol Club Barcelona estuvo irreconocible en su estreno de pretemporada en Los Ángeles, y no solo por vestir de blanco, camiseta inspirada en la que llevó el equipo blaugrana en los años 70 cuando Johan Cruyff era el rey del Nou Camp.

El actual campeón de Liga debutó con derrota (5-3) frente al Arsenal de Mikel Arteta, mientras que el Madrid venció al Manchester United, a solo tres días del clásico veraniego que se disputará en Dallas a partir de las 11 de la noche del próximo sábado.

El Barcelona, que presentó en su once titular tanto a Gundogan como a Oriol Romeu, se adelantó en la primera parte gracias a los goles de Lewandowski y Raphina, pero un Arsenal mucho más rodado dejó en evidencia todas las carencias defensivas del Barcelona en una segunda parte para olvidar.

A la conclusión del encuentro, Xavi Hernández, gran experto en encontrar excusas diversas para justificar cualquier tipo de derrota, dio un paso más y en este caso la achacó a la intensidad con la que disputó el partido el equipo londinense.

"Le he dicho a Arteta que fue como un partido de Champions. No ha sido normal la intensidad que le han puesto en este amistoso. Nosotros nos lo hemos tomado en serio pero ellos están a otro ritmo y han merecido la victoria. Hemos estado tiernos en defensa", señaló Xavi tras el partido, en unas declaraciones que no cuadran muy bien con algunas acciones realizadas por Ronald Araujo a lo largo del encuentro.

El día que Xavi Hernández echó la culpa al sol

No hace tanto tiempo que el técnico del Barcelona habló de la altura excesiva del césped para justificar alguna que otra derrota, aunque uno de los motivos más esperpénticos que arguyó para ello tuvo que ver con que su equipo no estaba acostumbrado a jugar con sol.

"Ellos están mas rodados", argumentó Xavi Hernández justo después de caer ante el Arsenal en Los Ángeles. "Es el quinto partido que jugaban ellos pero creo que nosotros hemos estado tiernos en defensa. Pero, en fin, es el primer partido. Hemos hecho dos equipos. Sólo hemos dejado fuera a Lenglet y a Gavi, que tenía un poco clavada la espalda. Pero el Arsenal es un equipo más rodado que nosotros en este momento", reiteró.

Para el de Terrassa, fue un duelo "muy bueno para el espectáculo" pero no tanto para los entrenadores. "El equipo ha estado bien, he visto cosas positivas nuestras y hemos dado minutos a la gran mayoría de jugadores", señaló. "También hemos podido probar a gente en posiciones que no son las naturales, comoDembélé por dentro, De Jong de pivote o Ferrán Torres de '9'. Es un buen test pese al resultado", celebró el técnico blaugrana.