Zubimendi, el deseado por Xavi, pone ojitos al Barcelona: "Mi ídolo es Busquets"

El centrocampista de la Real Sociedad es el objetivo prioritario del mercado azulgrana para este verano. El jugador deja claras sus preferencias elogiando a jugadores del equipo culé

El Barcelona tiene claro cuál debería ser el sustituto en su plantilla de Sergio Busquets, quien hace apenas dos días anticipó su salida del club azulgrana el próximo 30 de junio. Con la marcha de Busi, al próximo campeón de LaLiga se le abre un agujero enorme en el centro del campo, y Xavi Hernández, entrenador del equipo barcelonés, ya tiene identificado a su sustituto. Se trata de Martín Zubimendi, medio centro de 24 años de la Real Sociedad.

Zubimendi, internacional español, navega por aguas turbulentas. El centrocampista declaró hace escasos días su intención de permanecer en la Real Sociedad, pero ahora no ha dudado en manifestar que su ídolo es precisamente Busquets y que le gustaría jugar al lado de Leo Messi, en un claro acercamiento a la bancada azulgrada. Así, si hace dos días indicó que "Nunca he dicho que quiera salir de la Real y no hago más que ver noticias sobre eso. Me crea malestar. Lo mejor que puedo hacer es quedarme aquí. Ni me he planteado irme. Estoy en mi casa y contento de seguir creciendo en la Real", en declaraciones a Radio Marca, el discurso es diferente en otro soporte.

👀🔵 Ojo a las respuestas de ZUBIMENDI con @postunited



👉 ¿Ídolo actual? "BUSQUETS"



👉 ¿Jugador que te gustaría tener como compañero? "MESSI" pic.twitter.com/ciqJu0yxhP — Ágora Fútbol (@AgoraFutbol) May 11, 2023

A través de un cuestionario que le ha realizado la prestigiosa cuenta en Twitter de @postunited, Zubiendi deja algunas respuestas que son un claro guiño al Barça. Preguntado por su ídolo de la niñez, responde "Xabi Alonso", también ex de la Real Sociedad. Pero cuando le preguntan por "un ídolo actual", Zubimendi lo tiene claro: "Busquets". Precisamente él. C"el Barça" y Zubimendi esboza unas sonrisas. Cuando le mencionan al Barça, Zubimendi sólo sonríe, antes de dejar claro que "alguna vez Messi hubiera estado bien" al ser interrogado acerca de con quién le hubiera gustado jugar como compañero.

Messi, entre Arabia y Barcelona

Precisamente la reunión con Messi no parece tan sencilla como lo pintan los medios barcelonistas. Sí, es cierto que el club azulgrana está tratando de hacer lo indecible para conseguir el regreso del hijo pródigo, pero las malas relaciones entre el argentino y Joan Laporta y la mareante oferta que Messi tiene sobre la mesa para incorporarse a partir del 1 de julio al Al-Hilal, equipo de Arabia Saudí que entrena su compatriota Ramón Díaz y que disputó la última final del Mundial de Clubes ante el Real Madrid, le alejan del Nou Camp. Eso y la presión económica de LaLiga, claro...