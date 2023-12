El Real Madrid no arriesgará y ofrecerá la renovación a su mayor activo

Florentino Pérez no quiere sorpresas y quiere que su mayor activo táctico continúe hasta junio de 2025 en el club blanco, justo hasta cuando tengan lugar las elecciones a la presidencia

Mejor no arriesgar. Cuando te has convertido en el segundo mejor de la historia de la entidad por número de victorias, cuando tu palmarés te avala, cuando la plantilla te respalda y cuando la directiva no puede tener ninguna queja sobre tu desempeño porque es, sobre todo, el de un hombre de club, no puede haber muchas dudas acerca de quién debe ser el próximo inquilino del banquillo del Real Madrid. Que será el de ahora, salvo sorpresón mayúsculo: Carlo Ancelotti.

El italiano, el hombre que ante la Real Sociedad superó el registró de victorias como técnico blanco en el Real Madrid y ya sólo le supera el histórico Miguel Muñoz; el mismo que suma una Liga, dos Copas del Rey, una Supercopa de España, dos Champions League, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes con el club madridista; el que tiene el apoyo de todos los jugadores de la plantilla; y el que jamás ha prendido una cerilla en sus dos etapas como técnico en el Bernabéu, tiene todo en su mano para seguir en su cargo el curso que viene.

Ancelotti acaba contrato el 30 de junio de 2024 con los blancos, y la CBF, la Federación Brasileña de Fútbol, pensó en él como posible seleccionador. Su ascendencia sobre algunos de los pesos pesados de la canarinha (no sólo Militao, Rodrygo y Vinicius, sino también Casemiro y quién sabe si Endrick) le hicieron el candidato idóneo, pero la crisis de la verdeamarelha, la posible sanción que le puede imponer la FIFA y el hecho de que el presidente federativo brasileño que apostaba por él, Ednaldo Rodríguez, ya no esté en el cargo le alejan de la selección más laureada.

Un año más

El Real Madrid le va a ofrecer a Carlo Ancelotti un año más de contrato, hasta el 30 de junio de 2025. Solo un año porque en la Semana Santa de ese año tiene que haber elecciones a la presidencia del club blanco, al cumplirse el cuarto año del actual mandato de Florentino Pérez. El mandamás blanco, salvo sorpresa, no se presentará a la reelección (quiere que su recambio sea el ex presidente de Mediaset Borja Prado) pero tampoco puede dejarle atado de pies y manos en cuanto a su proyecto. Por eso, la decisión de seguir con Ancelotti a partir de esa fecha será del nuevo presidente.