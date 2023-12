Sorprendente palo de un ex madridista balón de oro a su compatriota Bellingham

Michael Owen sorprende a propios y extraños con unas declaraciones sobre la estrella del Real Madrid, al que sitúa lejos de dos leyendas de su país y de la Premier.

Es indudable que Jude Bellingham se ha convertido en la sensación de esta primera parte de la temporada 2023-2024 en el mundo del fútbol. Aficionados madridistas y la mayoría de aficiones rivales se rinden ante la irrupción del joven inglés en nuestro fútbol y su explosión a nivel europeo en el Real Madrid. Sin embargo, hay otros que defienden que es una racha y que se acabará terminando más pronto que tarde.

De hecho, es normal escuchar en tertulias entre amigos y también en televisión que el flamante fichaje blanco solo sabe meter goles empujándola dentro del área. Un argumento para intentar rebajar la euforia que este chico de tan solo 20 años está generando entre los madridistas. Precisamente ha sido uno que vistió esa camiseta y que ganó un balón de oro el que ha dejado claro con sus declaraciones que se encuentra en este grupo de personas.

Se trata de Michael Owen, que a pesar de llegar al Real Madrid precisamente con ese galardón bajo el brazo, no dejó buen recuerdo en el Santiago Bernabéu. El delantero del Liverpool y de la selección inglesa ha hablado de su compatriota y le ha vaticinado un futuro no tan prometedor como parece que apunta el ex jugador del Borussia Dortmund.

“Aunque gane LaLiga, la Champions e incluso la Eurocopa no será mejor que Gerrard o Lampard en el corto plazo. No estará en su liga", ha expresado el atacante inglés en una entrevista a Boyle Sports. Después, quizás consciente de sus palabras, ha intentado dar una de cal y otra de arena asegurando que si Bellingham se lleva esos títulos en su primera temporada como madridista, sí que sería reconocido como el mejor jugador del mundo en esta temporada: "El Balón de Oro sí que lo ganaría y merecidamente".

Michael Owen y Steven Gerrard celebran uno de sus títulos con el Liverpool.

Tal vez a Owen le ha podido el compañerismo y la amistad, ya que con Frank Lampard (leyenda del Chelsea) y Steven Gerrard (leyenda del Liverpool) coincidió durante muchos años en la selección nacional. En el caso del segundo, también en el conjunto de Anfield, donde ganaron una UEFA y una Supercopa de España en los años 2000 y 2001.

Y es que, para muchos, Michael Owen es una de las figuras más sobrevaloradas de la historia del fútbol, sobre todo a nivel títulos. Y es que el delantero británico tan solo ha ganado una Premier League (con el Manchester United en el 2011) y ninguna Copa de Europa. Sobre todo ha ganado FA Cup y Carling Cup, trofeos considerados como inferiores.