Así están siendo las vacaciones de los jugadores del Real Madrid: de EEUU a Asia

Llegó el parón de la Liga EA Sports por las fiestas navideñas y los futbolistas están aprovechando estos días libres que le han dado sus clubes para irse de vacaciones. Los destinos son muy distintos como es habitual en los jugadores. Unos optan por el calorcito de Oriente medio, otros por playas paradisiacas o también el mítico viaje a Estados Unidos para vivir la Navidad en ciudades como Nueva York o Los Ángeles, donde también pueden disfrutar para hacer cosas que a lo largo del año no pueden por sus compromisos.

Real Madrid’s Thibaut Courtois stopped by our game the other night for a special jersey swap 🙌 @realmadrid @thibautcourtois @luka7doncic // #MFFL pic.twitter.com/4IR4O088wC