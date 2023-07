Problemas para Samuel Eto'o: su hija pide cárcel para el ex futbolista camerunés

El que fuera futbolista del Real Madrid, Mallorca o Barcelona, entre otros clubs, está recibiendo presión por la manutención de una hija que se le reconoció en un juzgado hace apenas un año.

Samuel Eto'o siempre fue un futbolista díscolo. Era capaz de todo dentro de los terrenos de juegos, pero su actitud siempre ofreció algún capítulo que ya es historia del fútbol español, como el caso de aquel enganchón con Luis Aragonés cuando ambos estaban en el Mallorca. Pues ahora, ya alejado de los terrenos de juego desde hace años, el camerunés continúa siendo noticia, aunque en esta ocasión por algo negativo.

La carrera de Samuel Eto'o transcurrió durante bastantes equipos y varias ligas, pero donde se puede asegurar que consiguió su mejor versión fue en el Barcelona después de explotar en el Mallorca. En el conjunto azulgrana logró ganar el famoso triplete con Pep Guardiola antes de que el actual entrenador del Manchester City lo descartase una temporada después de haber echado a Deco y al propio Ronaldinho.

Tras marcharse del Barcelona Samuel Eto'o recaló en el Inter de Milán antes de iniciar una aventura en Rusia. Posteriormente regresó al alto nivel marchándose a la Premier League para jugar en el Chelsea y Everton para posteriormente pasar por la Serie A, por el fútbol turco y finalmente retirarse en Catar antes de la pandemia del coronavirus.

Casualmente Samuel Eto'o fue embajador del Mundial que se celebró en el último país en el que jugó y ahí ya tuvo un grave problema con un youtuber, al que agredió después de un partido. El ex delantero camerunés fue, lógicamente, muy criticado por su reacción, y ahora ha vuelto a ser noticia por la falta del pago de la manutención de una hija que fue reconocida por el juzgado el pasado 2022.

La denuncia

Se trata de Erika do Rosario Nieves, que ha demandado al futbolista por una deuda de 90.000 euros y solicitaría ese dinero y prisión para el futbolista, tal y como ya desvelado El diario de Sevilla. La joven, que tiene 22 años, consiguió que en febrero de 2022 la justicia la reconociese como hija de Samuel Eto'o. En este caso, el camerunés tenía que pagar 1.400 euros mensuales, algo que no ha hecho.

Erika do Rosario nació en 1999 en Madrid fruto de una aventura que tuvo Samuel Eto'o con Adileusa do Rosario. Ya ahí hubo problemas, ya que cuando se le notificó al camerunés que iba a tener un bebe, éste, según la madre, lo negaba constantemente y la amenazaba para que interrumpiese el embarazo. No fue hasta 2022 cuando la justicia reconoció, gracias a las pruebas de ADN, a la joven como hija del ex futbolista del Barcelona.

"Debe más de cinco años de pensión a su hija y sigue desafiando a la justicia", comentó Fernando Osuna, abogado de Erika do Rosario. "La economía de ella es muy débil, mientras que Eto'o vive a todo lujo", añadió.