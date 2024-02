Laporta se gana enemigos en Europa: varios clubes cargan contra el presidente

Varias entidades del viejo continente han salido a desmentir las palabras del máximo mandatario del Barcelona después de hablar de los equipos que están dispuestos a jugar ya la Superliga.

Estas últimas horas han sido bastante moviditas en Can Barça con las declaraciones de Joan Laporta en la entrevista que concedió a Rac1. Allí, el máximo mandatario del club azulgrana analizó la actualidad y habló sobre el 'caso Negreira' o las polémicas arbitrales, cargando duramente, una vez más, contra el Real Madrid y la televisión oficial del club blanco, pero tampoco ha pasado desapercibido para Europa lo que dijo sobre el proyecto de la Superliga, ya que han salido varios equipos a desmentirle públicamente.

"La Superliga puede existir la próxima temporada o la 2025-26, y si no es así me lo pensaré porque la UEFA también está interesada en mantener al Barça en la ECA (Asociación de Clubes Europeos)", apuntó sobre este proyecto en el que va de la mano junto al Real Madrid a pesar de todas esas críticas feroces que está vertiendo sobre la entidad de Chamartín. Por otro lado, en cuanto a la presencia o no de clubes de la Premier League, Laporta fue 'muy Laporta'. "Que vengan o no los ingleses me la sopla. Ellos ya tienen una Superliga con la Premier", manifestó el dirigente, que cree que el resto de países sería suficiente para presentar una competición de nivel.

El Feyenoord y la Roma responden públicamente a Laporta por decir que "16 ó 18 equipos" -entre los que ha nombrado a ambos- quieren jugar la Superliga. Buena ha liado Joan. #Superliga pic.twitter.com/KKVFKOjbhe — AS_Agabilondo (@AS_AGabilondo) February 2, 2024

"Además del Barça y el Madrid estarían los italianos: Inter, Milan, Nápoles y Roma. También equipos franceses como el Olympique de Marsella, y los tres portugueses, Sporting, Benfica y Oporto, que vendrían encantados. Y están los holandeses Ajax, Feyenoord y PSV y el Brujas y el Anderletch de Bélgica. Sería mejor una competición de 16 equipos", apuntó.

🔜 La SUPERLIGA podría darse la PRÓXIMA TEMPORADA.



🗣️ LAPORTA, más optimista que nunca con la SUPERLIGA.#JUGONES pic.twitter.com/9baT5yeE2D — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 2, 2024

El presidente del Barça cree que la Champions actual perjudica a los clubes. "Se enriquecen los jugadores, los agentes, la UEFA y los clubs Estado campan por donde quieren, mientras los clubes nos estamos arruinando. No sacamos lo suficiente, de la máxima competición europea", lamentó. En las horas sucesivas a todas estas declaraciones aparecieron varios de los clubes que nombró para desmentir su participación en la Superliga.

Más enemigos para Laporta

Uno de los primeros clubes que reaccionó fue la Roma, que emitió un comunicado oficial de manera pública. "Como hemos reafirmado públicamente pocas horas después de la sentencia de la Corte de Justicia Europea sobre el caso de la Superliga, la AS Roma confirma que no apoya de ninguna manera ningún tipo de proyecto relacionado con la denominada Superliga", escribieron, pero no fueron los únicos. El Feyenoord, por su parte publicó: "El Feyenoord insiste en que no ha asumido ningún compromiso ni ha hablado nunca con las personas detrás de la posible Superliga, como sugieren algunas publicaciones extranjeras. Con lo que el club sabe hasta ahora, tiene dudas sobre si esta iniciativa es una buena idea para la mayoría de los clubes y para las ligas nacionales".

Laporta va mal por todos lados. Le tira al Real Madrid, mete en la Superliga a Roma y Marsella, que ya han salido a desmentir.

Como quien intuye que se va y quiere incendiar lo que queda. — Fernando Palomo ESPN®️ (@fernandopalomo) February 2, 2024

El Olympique de Marsella, desde Francia, también ha desmentido rotundamente las declaraciones de Joan Laporta. "Pablo Longoria ya habló públicamente el 21 de diciembre y la postura del club no ha cambiado", compartieron, refiriéndose a las palabras del presidente español del cuadro galo. Por otro lado, aunque no se han manifestado públicamente, las informaciones cercanas al Ajax también hablan de que el conjunto neerlandés estaría rechazando y negando estas palabras del máximo mandatario del Barcelona.